Il look di Kate Middleton racconta sempre una storia ed ecco quella posta in evidenza a Sandringham per il Natale

Fonte: IPA Kate Middleton

Il look di Kate Middleton è sempre studiato nei minimi particolari. Non esiste un dettaglio che sia lì per caso, quando si tratta di eventi di natura pubblica. Per questo motivo il suo aspetto viene costantemente studiato, tanto da chi la osanna quanto da chi la osteggia. Detto ciò, durante le festività natalizie sembra proprio aver voluto mandare un dolce messaggio attraverso uno dei suoi accessori, una borsa nota come Love Letter Bag.

Il look di Kate Middleton a Sandringham

Sembrano ormai alle spalle le fasi in cui le apparizioni pubbliche di Kate Middleton erano agognate e rare. La Principessa appare in fase di guarigione, per quanto notizie sulle sue condizioni non vengano riportate da fonti ufficiali. I suoi ammiratori possono dunque apprezzarla in pubblico più spesso, come in occasione del Christmas Day Service alla St Mary Magdalene Church.

Ha regalato un’immagine di sé davvero eccellente per cura e stile. È il suo primo Natale dopo la malattia e ha saputo ancora una volta sfruttare al meglio il suo look. Gli outfit che propone, infatti, sono generalmente capaci di raccontare una storia.

Sorprende però che tra i tanti elementi sia stata proprio la sua piccola borsa, Love Letter Bag di Grace Han, a conquistare tutti. Non è la prima volta che ne fa sfoggio, certo, ma il fatto che abbia scelto di riproporla proprio a Natale lascia pensare a un voluto messaggio di continuità col passato. Non il suo (sarebbe decisamente troppo egoriferita), bensì quello della compianta Regina Elisabetta II.

Fonte: IPA

A caratterizzare il look, poi, un cappotto di Alexander McQueen color verde foresta. Si è poi avvolta in una sciarpa tartan, poggiando sul capo un basco di Gina Foster Millinery e ponendo ai piedi degli stivali bespoke di Gianvito Rossi.

Kate come Elisabetta

Il futuro della Casa Reale è suo e di sicuro saprà essere una Regina amata dalla massa, a differenza della controversa Camilla, che ha lottato per garantirsi un ruolo tra stampa e sudditi. Sarà sovrana al fianco di William e, come ha spesso dimostrato, saprà indicare la via per un ponte di collegamento tra passato e presente.

La sua borsa, “lettera d’amore”, indica un legame speciale, che in Inghilterra hanno interpretato come un omaggio a Elisabetta II. Squadrato e compatto, infatti, questo accessorio rientra perfettamente nello stile di borse sfoggiate per decenni dalla sovrana.

Così come lei, anche Kate la sfrutta per veicolare dei messaggi. Pur avendo una funzione specifica e pratica, ovviamente, si erge a qualcosa di altro, promettendo di non dimenticare il passato e come quella storia tanto amata sarà rispettata e ricordata nei tempi a venire.