Fonte: Getty Images Manal

Baba è il nuovo singolo di Manal, la cantante marocchina 29enne nata a Casablanca e cresciuta a Marrakech. L’artista ha raggiunto il successo con il suo brano Makhelaw Magalou, che l’ha portata a partecipare a Light The Sky, la colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022. Il nuovo brano è una collaborazione con Ghali, hitmaker famosissimo per brani come Cara Italia e Ninna Nanna.

“Baba”, il nuovo singolo di Manal e Ghali

Baba è il nuovo singolo di Manal, disponibile in digitale a partire dal 17 novembre. Il brano, in collaborazione con l’hotmaker Ghali, anticipa l’album Arabian Heartbreak, una raccolta di canzoni di Manal che uscirà a inizio 2024. Il tema racchiuso all’interno di Baba e quello dei padri (significato della parola baba in arabo): una canzone che sottolinea le radici cross-culturali della cantante, a cui si aggiunge un tocco italiano grazie a Ghali, che però, anche in questo pezzo, non dimentica le sue radici tunisine.

Insieme al pezzo, i due cantanti hanno deciso di pubblicare anche il videoclip legato alla canzone, che è stato girato da Farid Malki per le strade di Marrakech. Baba sarebbe dovuto uscire venerdì 13 ottobre: ad anticipare questa notizia era stata proprio la cantante, che aveva pubblicato sui social un piccolo spezzone del video con la data. il 13 ottobre, però, i fan sono rimasti a bocca asciutta. Molto probabilmente, la decisione di rimandare l’uscita del singolo potrebbe essere stata presa come segno di vicinanza alle persone che stanno vivendo il conflitto fra Israele e Palestina, tema al quale i due sono molto legati.

Chi è Manal, la superstar marocchina che canta con Ghali

Manal è una cantante marocchina diventata molto popolare in Marocco e nel panorama musicale arabo grazie alla sua abilità di raccontare le sue origini mescolando sapientemente suoni moderni e tradizionali. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2022 con il suo album d’esordio 360, diventando la prima artista donna araba ad esibirsi sul canale globale di tendenza COLORSxSTUDIOS con il brano 3ARI: una dedica e un appello per tutte quelle donne che, nel mondo, soffrono e combattono contro gli abusi domestici.

Grazie al suo brano successivo Makhelaw Magalou, la cantante è riuscita a partecipare a Light The Sky, colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022, arrivando anche a essere protagonista alla cerimonia di chiusura trasmessa in tutto il mondo. La sua musica l’ha resa famosissima in Medio Oriente, aprendole le porte del mondo grazie alle sue apparizioni su Vogue Arabia, Elle Arabia e una copertina per L’Officiel Arabia. Ora, con il suo enorme successo che l’ha portata a ottenere oltre 300 milioni di visualizzazioni su YouTube, 4 milioni di follower su Instagram e più di 1 milione di follower su TikTok, la cantante marocchina è pronta a farsi conoscere dal mondo. Non c’è modo migliore per farlo, se non collaborare con un gigante della musica come Ghali che, con 50 dischi di Platino e 15 Oro e collaborazioni con artisti internazionali, oltre ad avere da sempre un enorme successo, condivide con la giovane cantante alcuni valori e tradizioni.