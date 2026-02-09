Un posto al sole, le anticipazioni del 10 febbraio 2026: il gesto inconsulto di Stella

Ufficio stampa Rai Daniela De Vita e Fiorenzo Madonna in "Un posto al sole"

Nella puntata di martedì sera, 10 febbraio, di Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete, vediamo la reazione di Stella, ferita dalla freddezza di Eduardo.

Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 10 febbraio 2026.

Nella puntata precedente

Rosa e Clara sono felici perché tutto sembra filare per il meglio. Eduardo è chiamato a una scelta cruciale: decidere se varcare o meno la linea di demarcazione tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Incapace di dire di no alla sua amica americana, Raffaele porta a termine l’incarico richiestogli, ma proprio Rosa, involontariamente, potrebbe metterlo in difficoltà. Intanto Gianluca è sempre più intrigato da Anna e la loro conoscenza si fa via via più complice, mentre Alberto prende di mira la nuova cameriera in prova al Vulcano per un discutibile senso di rivalsa.

Anticipazione della puntata del 10 febbraio 2026

Ferita dalla freddezza di Eduardo (Fiorenzo Madonna), Stella (Daniela De Vita) fa un pericoloso colpo di testa, che potrebbe compromettere la serenità familiare di Sabbiese. Riflettendo sull’aut aut di Michele, Ferri compie una scelta definitiva sul futuro direttore della radio. Mariella e Sasà concertano una strategia per trovare un principe azzurro per Bice.

