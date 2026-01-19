Anticipazioni Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio: Raffaele sempre più solo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Patrizio Rispo

Inizia la nuova settimana di Un posto al sole, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026. Ancora una volta, le emozioni saranno al centro di tutto mentre le fragilità personali – con le più disparate strategie economiche messe in atto – rischiano di minare gli equilibri interni a Palazzo Palladini. E non solo. Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Vediamolo insieme.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio

Al centro del racconto ritroviamo Raffaele (Patrizio Rispo), sempre più inquieto per la distanza che si è creata con Ornella. Il loro legame, un tempo solido, sembra ora segnato da un silenzio che pesa più di qualsiasi discussione. Il senso di smarrimento del portiere cresce ulteriormente mentre Giulia e Luca si preparano a partire per la Sicilia, lasciandolo sconfortato e profondamente solo, soprattutto emotivamente.

Sul fronte dei Cantieri, Roberto e Marina (Nina Soldano) sono impegnati in un delicato lavoro di pianificazione. Il futuro dell’azienda passa da scelte strategiche complesse e dalla necessità di trovare alleati affidabili. Ma Chiara si rivela meno collaborativa del previsto, complicando ulteriormente i loro piani. A rendere la situazione ancora più tesa è il ruolo ricoperto da Vinicio, chiamato a rientrare subito a Napoli insieme a Elena. Proprio quest’ultima sorprenderà la madre con una decisione inattesa, mentre Vinicio si troverà costretto a far prevalere la propria volontà su quella del fratello, assumendosi una responsabilità che potrebbe cambiare tutto.

Cosa succede questa settimana

Il filone narrativo di Un posto al sole continua inevitabilmente con Alberto che, riparandosi dalla pioggia, incontra Anna, una ragazza misteriosa che frequenta il centro di Gianluca. Un incontro destinato a cambiare in parte le sorti di alcuni, soprattutto quando Gianluca scopre con fastidio che il padre ha chiesto informazioni su di lui al suo tutor, alimentando vecchie tensioni mai davvero sopite.

Intanto, i social diventa terreno di competizione e invidie. Il crescente successo online di Nunzio mette a disagio Rossella, che fatica a gestire l’esposizione mediatica del fidanzato. Samuel, dal canto suo, tenta in modo goffo ma insistente di riconquistare il ruolo di volto social del Vulcano, arrivando persino a usare Micaela come metro di confronto.

In settimana assisteremo anche alla nomina del nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Il nome proposto lascerà tutti senza parole, aprendo scenari inattesi. Dopo l’accordo, Roberto e Marina si preparano ad accogliere una cliente americana tanto affascinante quanto enigmatica, il cui arrivo potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciare l’azienda.

Sul piano più intimo, la convivenza a casa di Rosa diventa sempre più difficile. Per Clara e la sua famiglia è il momento di una scelta decisiva, mentre Rosa si interroga sul comportamento di Damiano, chiedendosi se stia davvero fingendo di non vedere la soluzione più equilibrata per tutti.

Infine, si addensano ombre sul fronte economico: Eduardo, impaziente di fare soldi, spinge Stella a partecipare a un colpo rapido, ma dovrà confrontarsi con la prudenza dello zio Rino. Guido e Mariella, invece, si ritrovano coinvolti, loro malgrado, nella questione dei debiti tra Bice e Cotugno, mentre Guido coglie i segnali di una depressione post traumatica che non può più essere ignorata.

I nuovi episodi di Un posto al sole vanno in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 20,50 su Rai3. Come di consueto, sono visibili anche in streaming, sul canale dedicato RaiPlay, dove rimangono fruibili anche nei giorni successivi.