Emma: “Io spacco il palco per il peso. Togliete i social a ste m***”

Fonte: IPA Emma contro una hater

Non è sufficiente avere una voce pazzesca, una grinta e un carisma più unici che rari. Non basta macinare una hit dietro l’altra, infilare un successo dietro l’altro (sia l’ultimo singolo Mezzo Mondo che il duetto con Tony Effe, Taxi sulla Luna, sono dischi d’oro). C’è ancora qualcuno, in questo caso qualcuna, che pur di criticare, affossare, denigrare, si deve attaccare al capello. O meglio al peso. Ma davvero nel 2023 di fronte ad un talento come Emma, dobbiamo sopportare questo? Lei per fortuna, che oltre alla voce e alla grinta, ha anche due attributi così, non lo fa e gli attacchi di questo genere li rispedisce al mittente con tanto di interessi.

Emma e il body shaming, la risposta esemplare alla hater

È successo che nell’annunciare sui social l’uscita di Taxi sulla Luna, la leonessa da tastiera, tale Claudia, decida di fare della facile ironia scrivendo: “Emma tra poco spacca il palco se continua così“. Senza fare i conti che la vera leonessa è un’altra che non mette due minuti a ruggire la sua risposta:

“Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m***a“.

Fonte: IPA

Con tanto di ripresa e plauso della sua riposta da parte dei social e anche di tanti colleghi famosi e giornalisti. “Brava Emma. Con certe persone è del tutto inutile ragionare” scrive Paolo Giordano.

Fonte: IPA

Emma e il body shaming, la risposta a Davide Maggio

Emma non è nuova al body shaming, anche da parte della stampa. Ma non nessun hater, comune o titolato che sia, riesce a farla tacere: “Nessuno mette Emma in un angolo”. Basti ricordare l’episodio di Sanremo 2022, quando Davide Maggio ne criticò il look, con una velata allusione al peso: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete“. Emma aveva replicato con un video. “Buongiorno dal Medioevo, dove qualcuno esprime un commento di puro body shaming con un linguaggio politically correct, che non so se sia più imbarazzante o noioso. Il vostro corpo ragazze è perfetto così com’è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti, con calze a rete e minigonna.