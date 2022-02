“Evita le calze a rete”: Emma replica alle critiche su Instagram (con classe)

Sanremo 2022, i look del 3 febbraio, terza serata

Applaudita, amata e sempre grintosa: Emma Marrone reduce dal Festival di Sanremo e dalla vittoria al Fantasanremo, si è contraddistinta sul palco dell’Ariston per la sua voce inconfondibile, ma anche per un look che di sicuro è stato molto apprezzato.

Se i suoi fan si sono prodigati in complimenti ed elogi sui differenti abiti sfoggiati sera dopo sera, mettendo in risalto la sua bellezza, non tutti hanno avuto parole dolci nei suoi confronti.

Tra questi c’è Davide Maggio, il giornalista pugliese che durante una diretta social con l’attore e blogger Paolo Stella non ha perso l’occasione di commentare i look della kermesse e in particolare quello della cantante vestita da Gucci. Dopo un abito in velluto blu notte con cui ha aperto la kermesse, che ricordava le dive di un tempo, si è poi concessa una camicia in pizzo con intimo in vista, abbinata a una gonna, per proseguire con una giacca e pantaloni scintillanti, coronati da una camicia sbottonata.

Emma, Il look della discordia

Ad attirare le maggiori critiche è stato l’outfit sfoggiato per la finale, un abito in pizzo nero completato da un paio di collant a rete. Il giornalista non ha apprezzato la scelta sostenendo che “se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”.

Emma Marrone, non ha perso tempo e ha subito risposto a Maggio attraverso le sue stories Instagram. Inizialmente lo ha fatto con ironia, salutando e “immaginando” di essere tornata al Medioevo e poi definendo l’uscita del giornalista “bodyshaming con il linguaggio politically correct, non so se più imbarazzante o noioso”, aggiungendo poi di non voler neanche commentare l’accaduto.

Il messaggio lanciato da Emma su Instagram

Quanto detto dal giornalista nei suoi confronti è stata l’occasione per la cantante salentina di affermare la sua posizione sempre vicina alle donne e alla loro libertà di voler essere quello che vogliono. L’appello di Emma è stato rivolto soprattutto alle più giovani invitandole a non ascoltare commenti del genere, perché il corpo di ognuna è perfetto così com’è. Sempre secondo Emma bisogna amarlo e rispettarlo, tanto da raccomandare alle ragazze di indossare senza vergogna calze a rete e una minigonna qualsiasi tipo di gamba si abbia.

Emma ha continuato affermando che la sua partecipazione a Sanremo con il brano “Ogni volta è così”, era necessaria per affrontare proprio il tema del rispetto delle donne. Le parole per lei hanno un peso, ancora di più se vengono dette attraverso i social in cui tutti parlano e giudicano senza prendere in considerazione i sentimenti delle persone, molte di queste fragili.

L’ex vincitrice di Amici, ha invitato a non tacere e a non accettare che si possa parlare di una persona in modo così scorretto concludendo che questo “è tutto molto imbarazzante”.

La risposta di Maggio

La risposta di Emma non ha lasciato indifferente Davide Maggio, che invece di scusarsi per il commento ha rincarato la dose direttamente su Twitter. Sul social il giornalista ha accusato di provare tenerezza per la cantante che punterebbe sul bodyshaming per giustificare la sua scelta di stile. Una reazione che ha lasciato il giornalista di stucco. Maggio, infine, ha dimostrato la sua delusione concludendo il tweet con un’esclamazione eloquente: “Vergognati”.