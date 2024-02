Myrta Merlino scuote Sanremo: “Vi dovete vergognare”. Il duro sfogo

Fonte: Getty Images Myrta Merlino

Anche Myrta Merlino ha voluto dire la sua sul Festival di Sanremo 2024. Dopo la serata delle cover, quella di venerdì 9 febbraio, che ha scosso gli animi per la vittoria di Geolier, la giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5 si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social network. Il volto Mediaset ha preso le difese del rapper napoletano e ha puntato il dito contro gli spettatori presenti all’Ariston che hanno fischiato il cantante per la sua esibizione con Gigi D’Alessio, Guè e Luché.

Le parole di Myrta Merlino su Sanremo 2024 e Geolier

“Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni”, ha scritto Myrta Merlino su X (ex Twitter). Se molti hanno lasciato un bel like alle parole della 54enne, tanti altri hanno espresso il proprio dissenso. Molti hanno ribadito che Geolier “non è stato fischiato in quanto napoletano ma perché la sua cover non è stata la migliore della serata”.

“Il pubblico ha fischiato – SBAGLIATO – perché è stata una delle esibizioni più brutte della serata, caratterizzata da cover stupende ed emozionanti, e nonostante ciò ha vinto lo stesso. Se questa cover dimenticabile l’avesse eseguita chiunque altro avrebbero fischiato lo stesso”, ha osservato un utente.

Mentre un altro ci ha tenuto a ribadire: “Non alimentare questa visione divisiva. È stato fischiato perché la sua cover non era neppure tra le migliori 10, a mia opinione, che probabilmente è simile a quella dei presenti paganti in teatro. Se vinceva Angelina (che non è di Trento) cadeva il teatro dagli applausi”.

In un secondo messaggio Myrta Merlino si è voluta complimentare con Ghali, altro artista in gara al Festival di Sanremo che nella serata delle cover ha cantato L’italiano di Toto Cutugno: “Ghali forse non è andato a Sanremo per vincere il Festival ma sicuramente ci è andato per svegliare le nostre coscienze. Bravo Ghali, non c’è italiano più vero di te“, ha fatto sapere la presentatrice.

Sanremo 2024 e la serata delle cover: parlano Geolier e Amadeus

Non è tardata ad arrivare la reazione di Geolier, che ha affermato: “Vittoria rubata? Io ho una fanbase che mi ha sempre supportato non solo a Sanremo. Io mi sono esibito e non ho rubato niente a nessuno. Rubare è una brutta parola. Portare il vero rap a Sanremo è stato un orgoglio. Ieri sono andato sul palco ed è stato difficile esprimermi davanti ad un teatro, che ho sempre visto pieno”.

Ha tra l’altro svelato: “Sapete cosa mi ha detto mia madre? Che meritava Angelina. I fischi sono una dimostrazione di un parere, come un applauso. Difficile esprimermi all’Ariston che ho visto sempre pieno, stavo io e la gente si alzava e se ne andava. L’esibizione di Angelina mi ha emozionato ed ha emozionato anche mia madre, ma sul resto sono contento: ha vinto il rap”.

In conferenza stampa anche Amadeus ha voluto dire la sua sulla discussa vittoria di Geolier alla serata cover del Festival di Sanremo 2024: “I fischi a Geolier? Sì, mi è dispiaciuto, mi dispiace sempre quando sento i fischi. Geolier è un ragazzo molto amato, un talento, evidentemente nella somma dei voti di ieri, se è risultato primo, è stato votato”.

Poi ha aggiunto: “Ci sta che nella storia del Festival che l’Ariston abbia rumoreggiato, fa parte della serata anche il disappunto. Ma i fischi li ho trovati ingiusti soprattutto nei confronti di un ragazzo di poco più ventenne. Si vedeva nella faccia che era dispiaciuto”.

E ancora: “Aveva costruito la serata con cura, aveva confezionato bene la performance. Quindi mi è dispiaciuto, sì. Non l’ho incontrato dopo la serata, purtroppo: detto questo è un ragazzo professionista, ha cantato e questo evento lo fortifica ancora di più”.

Amadeus ha inoltre voluto dare un consiglio a Geolier: “Non ho letto mai un commento, sotto i post sui social. Mai. Fa parte del meccanismo dei social. Ora c’è la fazione di quelli contro Napoli, di quelli a favore di Napoli: ma Geolier se ne deve fregare, deve andare avanti”.