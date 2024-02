Sanremo 2024, sondaggi: chi vincerà la finale del Festival?

Fonte: IPA Annalisa, Angelina Mango e Geolier a Sanremo 2024

Si sprecano i sondaggi su Sanremo 2024 in queste ore. È il giorno della grande e attesissima finale, che si ritrova al centro di numerosi temi caldissimi. Proviamo a capire quali sono le previsioni per l’atto conclusivo della kermesse dell’Ariston.

La finale di Sanremo 2024: tutti i temi

Il web non ha dimenticato l’assenza di donne nella top 5 della scorsa edizione del Festival di Sanremo, che vedeva Mengoni, Lazza, Mr Rain, Ultimo e Tananai. È da ormai 10 anni che una donna non vince il festival, ovvero da Arisa nel 2014.

Ciò non vuol dire che il trionfo debba essere consegnato nelle mani di una delle artiste in competizione, certo. Impossibile però pensare che Radio, Sala Stampa, Web e anche il pubblico non ne tengano conto. Soprattutto alla luce dell’ottimo riscontro ottenuto da alcuni nomi come Annalisa, Angelina Mango, Rose Villain e Big Mama. Queste ultime non sembrano destinate alle zone altissime, ma di certo hanno vinto il proprio Sanremo. Missione compiuta anche per Annalisa, al di là dell’esito. È infatti riuscita a ribaltare le proprie quote, dopo anni si festival incolori. Oggi è invece tra le regine.

Altro tema è quello di Geolier, fischiato dall’Ariston dopo il successo nella serata delle cover. C’è chi difende la platea parlando di critiche per la non vittoria di Angelina Mango, commovente con la sua versione de La Rondine di suo padre. Non fischi specificamente contro Geolier, dunque. Una scusa che regge poco, considerando l’astio che serpeggia online e i tanti dubbi lanciati, senza una minima base concreta, su presunte irregolarità made in Napoli.

Si parla però anche di Mahmood, che ha fatto nuovamente centro con il suo brano, eppure pare improbabile la sua ennesima vittoria. Vada come vada, si ha le netta sensazione che la votazione della top 3, che riporterà in gara tutti i sistemi di votazione, sarà combattuta e portatrice di sorprese.

I sondaggi

Il Corriere della Sera ha lanciato un sondaggio a tema Sanremo 2024, evidenziando come le preferenze dei lettori siano per Annalisa e Angelina Mango. Rispettivamente 16.2% e 10.8%. Soltanto decimo posto per il vincitore della serata delle cover, Geolier, lasciato alle spalle di Diodato, Gazzelle, Negramaro e Fiorella Mannoia, tra gli altri.

Ciò lascia un po’ pensare che il pubblico di riferimento del giornale non sia quello che spinge per Geolier, anzi. Sia piuttosto quello che ne critica aspramente il brano e la sua stessa accettazione in gara.

Occorre però tener conto di come i più attivi in fatto di televoto saranno i giovanissimi, ovvero la Gen Z. Quest’ultima potrebbe riservare grandi sorprese. Soprattutto perché la prima votazione di stasera sarà totalmente in mano al pubblico da casa, per poi sommarla agli altri esiti, fino a ottenere la top 3.

Al di là del rapper campano, però, la grande costante dei vari sondaggi è proprio rappresentata dalle due cantanti. Annalisa e Angelina Mango sembrano destinate a darsi lotta fino alla fine. Potrebbe però concretizzarsi una sfida tra giovanissimi fino alla fine, ovvero Geolier-Mango. I bookmakers ci credono e, in generale, lei è data a 2,50/2,25/2,00. Leggermente avvantaggiato in termini di quote il collega campano, con 1,70/2,50/2,25.

Le quotazioni sono altalenanti e mutano di ora in ora. Offrono però un’idea chiara di quello che sarà il calderone di stasera. Tutto lascia pensare a una top 4 con Mahmood, Annalisa, Angelina Mango e Geolier, in ordine sparso. In aggiunta una quinta posizione a sorpresa, che potrebbe anche essere conquistata da Loredana Bertè.