IPA Stefano De Martino ha rimosso alcuni dei suoi tatuaggi: tra scelta personale e richieste Rai

Stefano De Martino non ha fatto mistero in questi anni d’essersi pentito di un bel po’ di tatuaggi fatti in passato. Tornando indietro nel tempo, darebbe priorità alla sua pelle. Al netto di alcune incisioni che hanno un enorme significato e dalle quali non si separerebbe, non tutto ciò che decora braccia, ventre, petto e non solo rispecchia chi è oggi.

Per questo motivo ha avuto inizio un’operazione “pulizia”. Qualcosa che, secondo alcuni, sarebbe in diretta connessione con il suo ruolo ormai da protagonista in casa Rai. Che dire, dalle tante conquiste all’aspetto più sobrio, la rete avrebbe offerto un po’ di “consigli”.

Stefano De Martino pentito dei tatuaggi

“Volete un consiglio da uno che ne ha tanti? Non li fate, tanto cambierete idea, fidatevi. Se proprio dovete farveli, piccoli e nascosti, perché durante la vita si cambiano tante di quelle idee. Avere una cosa permanente addosso, è come avere lo stesso taglio di capelli per tutta la vita. Rischiate di fare come me. Sono come una di quelle donne che si fanno la frangia e, dopo due giorni d’entusiasmo, dicono ‘non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli’. Ecco, vorrei mi ricrescesse la mia pelle pulita”.

Queste le parole rivolte nel 2022 a un gruppo di ragazzi durante il programma La Conferenza Stampa. È bene sottolineare, dunque, come il sentimento nei confronti di disegni e scritte sul suo corpo non sia una novità di quest’ultimo anno.

La Rai potrebbe però aver giocato un ruolo chiave, secondo alcuni. La rete vorrebbe da uno dei suoi conduttori di punta uno stile un po’ più serioso e riservato, in fatto d’estetica e di vita privata. Lui ha negato fortemente d’aver subito pressioni per quanto riguarda le sue svariate frequentazioni ma, di fatto, poco dopo ecco l’annuncio di una nuova storia seria, dopo tanto gossip.

Quali tatuaggi ha cancellato

Il settimanale Oggi ha parlato ampiamente del tema tatuaggi di Stefano De Martino, sulla base dei raffronti fotografici di Gente, che chiariscono l’operazione in atto. Spariranno tutti? Decisamente difficile, ma qualcosa è già cambiato sul suo corpo.

Sulla rivista si legge di uno “Stefano sotto pressione, che ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro”. Si ripensa poi a delle storie in cui appariva con un cerotto sul collo e uno più grande sul petto.

Sul petto non ci sono più alcuni dei disegni che fino a poco tempo fa vi campeggiavano:

ancora;

mani;

due spade;

timone;

nome del figlio Santiago.

Non tutto però è stato cancellato. Sulla pelle restano infatti il tatuaggio della tigre sull’addome (che viene da pensare possa sparire nel corso dei prossimi mesi), e il nomignolo “Biscuit” sul petto, in ricordo di suo nonno (che resterà lì per sempre, probabilmente).

La prima rimozione però risale al 2017 e per motivi del tutto personali. Dopo la separazione con Belen Rodriguez, si è fatto cancellare il cuore con il bacio tra due amanti, che aveva sul braccio sinistro.