Fonte: IPA Cristiano Malgioglio, come mai non commenterà l'Eurovision 2023

I suoi giudizi non sono mai passati inosservati, merito dell’ ironia e della sua capacità di essere pungente: stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che quest’anno non sarà uno dei commentatori dell’ Eurovision Song Contest 2023, dopo due edizioni durante le quali la sua voce ci ha accompagnato nella scoperta dei vari artisti che prendevano parte alla gara. Niente “voice over” per lui, come ha spiegato quello che è stato il suo compagno di viaggio nell’avventura, ovvero Gabriele Corsi.

Eurovision Song Contest 2023, perché non ci sarà Cristiano Malgioglio

Squadra che vince non si cambia? Questa volta il detto non vale: infatti Cristiano Maglioglio non sarà insieme a Gabriele Corsi il commentatore dell’ Eurovision Song Contest 2023. Dopo che le loro voci fuori campo hanno fatto compagnia per ben due edizioni del concorso canoro internazionale, infatti, quest’anno il paroliere e artista non ci sarà.

A spiegarlo è stato proprio Gabriele Corsi, che dal canto suo tornerà a commentare la finale. A Programma, il talk di Il Fatto Quotidiano, ha spiegato: “Ovviamente Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa, devo dire, mi addolora molto, non solo dal punto di vista professionale ma umano – poi ha aggiunto – . Cristiano è una delle persone più carine che io abbia conosciuto in vita mia e il nostro sodalizio vi assicuro che non finirà qua. Ci sentiamo in continuazione”.

Ma come mai Maglioglio non ci sarà? La “colpa” sembrerebbe essere di Amici di Maria De Filippi dove attualmente è impegnato come giudice del serale. Questo significa che, anche in occasione della finale dell’ Eurovision Song Contest 2023, in programma il 13 maggio a Liverpool, dovrebbe essere al lavoro nella giuria del celebre talent di Canale 5. Quindi sono gli impegni professionali a non permettergli di fare nuovamente da voce fuori campo alle esibizioni internazionali del contest; concorso che quest’anno vedrà l’italia rappresentata da Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Eurovision Song Contest 2023, chi sostituirà Cristiano Malgioglio

Le sue battute, i commenti pungenti, la sua verve avevano reso Cristiano Malgioglio amatissimo dal pubblico dell’ Eurovision Song Contest. Insieme a Gabriele Corsi funzionavano davvero alla grande, tanto da essere confermati per due edizioni: la prima è stata quella della vittoria dei Maneskin, la seconda quella ospitata dall’Italia e vinta dall’Ucraina. E lo scorso anno avevano fatto divertire tantissimo il pubblico da casa, conquistando anche un grande successo sui social.

Quindi la risposta più attesa è quella alla domanda: chi sostituirà Cristiano Malgioglio al fianco di Gabriele Corsi? A quanto pare il nome verrà svelato tra pochi giorni e più precisamente martedì 28 marzo quando Corsi sarà ospite di Stasera c’è Cattelan.

Proprio al conduttore, che lo scorso anno era stato padrone di casa dell’Erovision insieme a Laura Pausini e Mika, verrà infatti rivelata l’identità. Al talk Programma, oltre a confermare che lui sarà ancora uno dei commentatori dell’Eurovision, ha detto in merito a questa persona, per il momento, “misteriosa”: “Sono felicissimo e onorato che abbia accettato e sono sicuro che onoreremo questa manifestazione”. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire chi lo affiancherà nell’avventura.