Fonte: IPA Il celebre tennista Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli si appresta a compiere 91 anni tra poco più di un mese e alle spalle non ha soltanto una lunga storia d’amore per il tennis. Tante le sue relazioni sentimentali, molte delle quali hanno trovato spazio sui giornali.

Il suo cuore è stato ferito più volte, come ha raccontato, ma c’è una donna su tutte che pensava sarebbe rimasta al suo fianco per la vita. Ripercorriamo questo insieme di ricordi ed esperienze, attraverso le parole del celebre tennista.

Le donne della sua vita

Nicola Pietrangeli ha più volte raccontato la sua vita sentimentale, senza celare anche dettagli intimi che lo hanno portato a soffrire grandemente. Nel corso della sua vita, ha spiegato, ha avuto soltanto quattro donne davvero importanti.

Eppure qualcosa è mancato con tutte. Non ha mai vissuto un tipo d’amore di quelli che, una volta finito, ti spingono a pensare di non poter davvero più vivere senza quella persona al fianco: “Ho amato tanto e, in pochi casi, moltissimo. Ho avuto quattro donne davvero importanti: Susanna, Lorenza, Licia e Paola, e tutte mi hanno lasciato”.

Ben noto per essere stato un grande playboy, ha dato il suo cuore soltanto a queste donne che, in un modo o nell’altro, lo hanno profondamente ferito. Si difende però dall’etichetta di “sciupafemmine”, spiegando come gli sia stata cucita addosso.

Ma a chi corrispondono quei quattro nomi? La prima è Susanna Artero, un tempo sua moglie, dalla quale ha avuto tre figli: Marco, Giorgio e Filippo. Del suo secondo amore, Lorenza, sappiamo invece che tutto si è concluso a causa del mancato matrimonio, che lei desiderava.

La differenza di visioni sul futuro è qualcosa che ha pesato molto nella sua vita sentimentale. È risultato evidente anche con la sua ultima compagna, Paola, con la quale non è terminata poi da molto. Lei aveva il desiderio di convivere, mentre lui è ormai avvezzo a vivere in totale autonomia. Nel mezzo c’è spazio per quella che davvero gli ha rubato il cuore, Licia Colò, con la quale è rimasto per ben sette anni: “Non ho mai capito perché sia finita”.

Tradimenti e un ultimo desiderio

Le quattro donne della sua vita lo hanno lasciato e la metà lo ha tradito. È andata così con sua moglie Susanna e con Lorenza. La madre dei suoi figli lo ha lasciato dopo ben 15 anni, legandosi a un uomo molto più giovane di lei: “Ci siamo messi insieme da ragazzini. Io 21, lei 18 anni. Quando mi disse d’essersi innamorata di un altro, provai a trattenerla e farla ragionare. Non c’è stato nulla da fare. Quello, poi, ovviamente l’ha mollata”.

È certo anche del tradimento di Lorenza, mentre non crede sia andata così con la sua ultima storia, quella con Paola, anche se spiega di non voler sapere, se anche fosse successo. Lui, dal canto suo, ha più volte tradito, svela, perché l’uomo è così, dice ammettendo una mentalità un po’ maschilista e ormai retrograda. Riesce a tradire senza il cuore, cosa che non accade con le donne, a suo dire. Mai tradito però nessuna dei suoi grandi amori (eccezion fatta per una serata con una ex ritrovata, fuori dall’Italia, per poi addormentarsi, ndr).

Come detto, però, il ricordo più intenso e il rammarico più forte sono legati a Licia Colò: “Pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco per lei. Una grande prova d’amore per uno come me, abituato a Roma Nord. C’erano quasi 30 anni di differenza tra noi. All’inizio pensavo avesse un altro, ma ha sempre negato”.

Oggi, superata la soglia dei 90, ripensa ancora a lei con affetto. Si sono ritrovati dopo anni, riallacciando i rapporti: “Una parte di me spera ancora che torneremo insieme. Non ho paura di restare con me. È che ho voglia di Licia”.