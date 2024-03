Fonte: Getty Images Manuela Blanchard e Paolo Bonolis in "Bim Bum Bam"

Che fine ha fatto Manuela Blanchard di Bim Bum Bam? Per anni con il suo sorriso e la sua gentilezza ha tenuto compagnia a migliaia di bambini italiani, poi è improvvisamente scomparsa dal piccolo schermo. Erano gli anni Ottanta quando Manuela Blanchard conquistò tutti con il suo viso acqua e sapone accanto a Paolo Bonolis e al pupazzo Uan. Ma cosa fa oggi? Sino a metà degli anni Novanta la giovanissima conduttrice ha lavorato a Mediaset, in seguito ha scelto di lasciare la televisione e intraprendere un’altra strada.

Che fine ha fatto Manuela Blanchard

Ex presentatrice, uno dei volti simbolo di Bim Bum Bam, un volto che in tanti ricordano con enorme affetto. E non stupisce che tutt’oggi Manuela Blanchard venga riconosciuta come punto di riferimento dell’infanzia di tantissimi. Ma cosa fa oggi, dopo essersi allontanata dalla televisione? La Blanchard ha intrapreso un’altra carriera in un campo molto diverso. Nel corso degli anni ha affinato i suoi studi in naturopatia e ha ottenuto un dottorato presso l’Université Europeenne Jean Monnet di Bruxelles. In seguito si è specializzata in psicanalisi e psicodinamica. Grazie a queste qualifiche, ha lavorato come terapeuta per il riequilibrio bioenergetico in un centro di terapie naturali a Milano insieme a psicologi ed esperti.

Non solo, Manuela Blanchard si è anche appassionata alle arti marziali e ha insegnato Shaolin Quan, Tai Ji QUan e Ba Duan Jin. La sua passione per l’Oriente l’ha portata a viaggiare spesso e si è divisa fra l’Italia e Shanghai. Ed è stata proprio la passione di Manuela per la chitarra a portarla a lavorare in tv. Era giovanissima quando nel corso di Un milione al secondo, il quiz condotto da Pippo Baudo, cantò Everybody’s Talkin, brano tratto dal celebre film Un uomo da marciapiede. Poco dopo venne scelta per condurre Bim Bum Bam in coppia con Paolo Bonolis. Era il 1988 e il programma ebbe un enorme successo sino al 1996, quando Manuela fu messa al timone della versione domenicale dello show, in onda su Italia Uno.

Cosa fa oggi e il legame con Paolo Bonolis

In questi anni Manuela ha anche trovato l’amore e ha un figlio (Michael) che, proprio come lei, ama la musica. In occasione di un’intervista a Repubblica nel 2024, la “Manuela di Bim Bum Bam” ha parlato del filo conduttore tra passato e presente: tutt’oggi, i “bambini di un tempo”, oggi quarantenni, la fermano per strada, ricordando l’infanzia trascorsa ad aspettare il programma davanti alla televisione. “Non può immaginare quanta gente mi ferma per strada, mi abbraccia e piange”.

Cresciuta a Milano, in una famiglia cattolica, il successo è arrivato con Bim Bum Bam, al fianco di Bonolis, con cui oggi non c’è rapporto. “Lui vive a Roma, io a Milano. Il suo numero ce l’ho, ma rispetto il fatto che se avesse voglia di sentirmi farebbe un cenno. Se dovesse accadere mi farebbe piacere”. Dopo aver chiuso con la televisione – avrebbe voluto fare programmi di stampo documentaristico – si è iscritta a Medicina Naturale prima e poi Formazione Psicoanalitica. Oggi insegna Tai Chi. “Ho preferito dedicarmi alle arti marziali, una mia passione da quando avevo 16 anni. Passione che oggi mi porta anche a fare lunghi viaggi in Cina dove c’è una sede della nostra scuola”.