IPA Principe Alberto di Monaco alla camera ardente per Nicola Pietrangeli

L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli è stato struggente e doloroso. Il mito del tennis italiano è morto il 1° dicembre all’età di 92 anni. La sua famiglia ha organizzato dei funerali in forma privata ma in mattinata sono state aperte le porte della camera ardente. Ciò ha consentito a tantissimi amici di rendergli omaggio. Tra loro spicca il nome del Principe Alberto di Monaco.

Lacrime e Sinatra per Pietrangeli

I funerali sono stati organizzati presso la chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio (Roma). La camera ardente, invece, non poteva che trovare spazio presso il Foro Italico. A concludere la commemorazione, il brano My way di Frank Sinatra, che di fatto riassume una vita condotta sempre e soltanto seguendo le sue regole.

Lo ha ben spiegato Licia Colò, in passato compagna del celebre tennista: “È uscito a modo suo e con My Way ci ha fatto piangere. Lui, sicuramente, in questo momento starà ridendo. Lascia un grande vuoto in me e in tutti noi. Lascia però anche una storia che continuerà a essere ricordata. Un difetto? Forse quella che molti ritenevano arroganza. Lui era uno tosto e quello era un pregio. Diceva sempre le cose così come le pensava, andando spesso contro corrente. Aveva tanti amici e tanti nemici”.

Il Principe Alberto perde un amico vero

Chi conosceva bene Nicola Pietrangeli non si è stupito nel vedere tra i presenti anche il Principe Alberto di Monaco. Del resto la fama del celebre tennista superava decisamente i confini italiani, come oggi accade per Jannik Sinner.

Intervistato dai microfoni Rai, però, Alberto ha precisato come ci fosse ben altro rispetto alla stima nei confronti dello sportivo. Nel corso degli anni, infatti, avevano cementificato un rapporto molto solido, basato sull’amicizia, il rispetto e la presenza costante.

“Lo conoscevo da molti anni. Era un uomo splendido e ci tenevo a essere qui, anche per la famiglia. Sono molto emozionato. Ci siamo visti spesso, ovunque, da Roma a Parigi a Monaco. Un ricordo? Lui è sempre stato presente nei momenti più importanti della mia vita”.

Parole vere, tutt’altro che di circostanza, che mostrano un aspetto meno noto del carattere di Pietrangeli, fin troppo giudicato unicamente per i suoi interventi televisivi. Un saluto commovente per Nicola Pietrangeli, atteso dalla Coppa Davis, vinta da capitano nel ’76, così come da fiori bianco azzurri e un maxischermo con le sue immagini, trasmesse sulle note di Charles Aznavour.

“Tutto come voleva lui – ha spiegato suo figlio Marco – dal posto alle musiche. Si è commosso per l’ultima Davis vinta. Per lui era importante indossare la maglia azzurra. Resterà il nonno del tennis di oggi”.

