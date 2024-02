Fonte: Getty Images Festival di Sanremo

Amadeus è pronto a intrattenere il pubblico di Rai Uno con le ultime due puntate del Festival di Sanremo 2024. La kermesse canora, però, è già altamente un successo di pubblico, visti gli ascolti ottenuti, davvero, da record. Le canzoni presenti in gara, infatti, sono già posizionate nelle prime posizioni degli streaming italiani, contando sulla grande visibilità data dallo spettacolo musicale.

Anche i look dei big presenti in gara sono commentatissimi in trasmissioni televisive, social network e quotidiani e potrebbero trasformarsi in delle nuove tendenze. In fatto di hair style i cantanti sembrano tutti d’accordo sulla moda del momento. I capelli al Festival di Sanremo, infatti solo slik.

Slik hair, cos’è la tendenza di hair style del Festival di Sanremo

I look indossati al Festival di Sanremo dai big in gara e dai conduttori hanno una risonanza nazionale davvero unica. Nessuno spettacolo, infatti, è così commentato e seguito come la kermesse musicale più importante d’Italia. Oltre ai vestiti, anche gli accessori delle star posso essere d’ispirazione e, soprattutto il make up e l’hair style. In fatto di capelli e acconciature, però, i cantanti in gara sembrano già seguire la stessa inclinazione fashion.

Molti artisti sanremesi, infatti, hanno sposato lo slik hair. In cosa consiste questa tendenza facile da replicare? In realtà non si tratta di nulla di nuovo, ma solo di una moda che torna in auge. Infatti le chiome di molti artisti del Festival di Sanremo sono stati modellati dal gel, dando così l’effetto wet o brillante, tipico di questa particolare sostanza per capelli.

Regina di questo hair style Rose Villain che si è presentata sul palco dell’Ariston con la sua tipica chioma turchese e un taglio a caschetto. I capelli dell’artista sono stati modellati mossi, in tutte le serate, proprio dal gel, che le ha donato un seducente effetto bagnato.

Fonte: Getty Images

Stessa scelta è stata effettuata da Alessandra Amoroso, nel corso della terza serata dello spettacolo musicale. La cantante che sfoggia un taglio a caschetto più lungo della collega, ha sposato lo stesso style ondulato, grazie alla sostanza per capelli.

Fonte: Getty Images

La brillantina, però, è apparsa anche su chiome raccolte, per illuminare e meglio definire l’acconciatura. Così è stato per Clara che nella seconda serata al Festival di Sanremo ha cantato con i capelli tutti tirati su e fermati dietro la nuca.

Fonte: Getty Images

Anche Emma Marrone per la sua seconda esibizione al Festival di Sanremo ha optato per il raccolto, reso brillante dal gel e con la riga laterale.

Fonte: Getty Images

Al Festival di Sanremo, anche gli uomini scelgono lo slik hair

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 hanno aderito alla tendenza dello slik hair, utilizzando il gel sui capelli. Irama, infatti, ha modellato la sua chioma ondulata e bionda con la sostanza per capelli. Anche gli uomini, quindi, hanno ceduto al fascino della brillantina per definire la loro piega. Così, infatti, anche Mahmood, che ha utilizzato il gel per rendere wet la sua chioma mossa e con riga laterale.

Fonte: Getty Images

MahmoodInfine Stash, leader dei The Kolors, non si è smentito neanche stavolta, portando sul palco dell’Ariston in suo hairstyle con riga nel lato e ciuffo, definito dalla brillantina e con due ciocche ribelli che cadono sulla fronte.