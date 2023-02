Giovanna Civitillo: “Io raccomandata? Le cattiverie mi scivolano addosso”

Fonte: Ansa

Non è una che le manda a dire Giovanna Civitillo che, nella puntata del 28 febbraio di Oggi è un altro giorno, si è raccontata senza peli sulla lingua. Rispondendo a tono a tutti quelli che, sui social, la definiscono una raccomandata: “contro l’invidia indosso un impermeabile”. I commenti sul web non li legge neppure, preferisce guardare le partite di calcio del figlio Josè e ascoltare la radio assieme al marito Amadeus.

Giovanna Civitillo: “Su di me tanta invidia, ma Maurizio Costanzo mi difese”

“Se percepisco l’invidia? Sì, su di me ce n’è tanta” ha confidato Giovanna Civitillo a Serena Bortone durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. “I commenti degli haters, però, non mi interessano, non leggo nulla e se me li riferiscono passo avanti, non ci penso. Indosso un impermeabile contro l’invidia” ha detto, senza peli sulla lingua la First Lady di Sanremo.

Dalla sua parte, racconta l’ex ballerina, anche Maurizio Costanzo: “Quando mi accusarono di essere una raccomandata lui prese le mie difese, disse che se stavo in televisione era perché sapevo fare il mio lavoro, riconobbe le mie capacità. E il suo giudizio mi è bastato per avere la coscienza a posto”. Una donna sicura di sé e soddisfatta dei propri traguardi: così appare colei che ha fatto capitolare il più noto tra i conduttori italiani.

E se è vero che l’invidia le scivola addosso, un pizzico di superstizione, da brava napoletana, non manca. Con grande autoironia, Civitillo ha confessato di spargere il sale un po’ dovunque, negli angoli di casa e dove tiene le chiavi, un portafortuna a cui non sa rinunciare. Una delle tradizioni ereditate da mamma e papà: “Una famiglia dai forti valori, che hanno trasmesso a me figlia”.

“All’inizio non mi fidavo”, la storia d’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus

Il presentatore e la ballerina, quasi un cliché l’inizio dell’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus, all’epoca colleghi nel cast de L’eredità. Eppure, Giovanna all’inizio non avrebbe mai pensato di potersi dire, ancora vent’anni dopo, la moglie del presentatore Rai. “Il primo bacio gliel’ho fatto sudare, è arrivato dopo parecchi mesi di corteggiamento, anche se Amadeus non è un tipo che corteggia”.

A frenare la showgirl la paura di ritrovarsi con il cuore spezzato: “Ho capito fin da subito che con Amadeus, per me, sarebbe potuto diventare qualcosa di davvero importante, ma non ero sicura che anche per lui fosse lo stesso. Invece, con il tempo, mi ha fatto capire e me lo ha fatto capire bene, che anch’io sarei potuta diventare la donna dei suoi sogni”.

Toccatele tutto ma non il figlio, Giovanna Civitillo una vera mamma all’italiana

“Quel ragazzino è tutta la mia vita”: così Giovanna Civitillo parla di Josè, il figlio 14enne che sogna di diventare un portiere di calcio. A lui dedica tutto il suo tempo libero e, quando Bortone chiede dove si immagina tra dieci anni lei risponde: “In giro per l’Italia a seguirlo alle partite che spero giocherà da professionista”.

E meglio che, nel frattempo, il ragazzo che porta il nome dell’allenatore Josè Mourinho, non si trovi una fidanzata: “Sono molto gelosa – confessa la mamma – ammetto di essere giudicante e non riuscire a non dire la mia. Quando arriverà la prima fidanzatina a casa, esprimerò senz’altro la mia opinione”. Per fortuna, al momento, il delfino di casa Amadeus è più interessato al pallone che all’amore.