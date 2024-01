Margot Robbie, per sempre Barbie

Margot Robbie resterà sempre legata al personaggio di Barbie. Soprattutto in fatto di stile. In occasione del Palm Springs Film Festival, infatti, l'attrice australiana ha scelto ancora una volta un look per molti versi vicino all'immagine della celebre bambola di casa Mattel: un bellissimo abito rosa a pois, ideale per inaugurare il nuovo anno (e la Award Season) in grande stile.