Elettra Lamborghini svela perché la sorella Ginevra non era alle sue nozze

editato in: da

Sono passati alcuni giorni dal loro fatidico “Sì”, ma si continua a parlare del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. Perché alle nozze – che si è tenuto lo scorso sabato 26 settembre nella splendida cornice di Villa Balbiano a Como alla presenza di un selezionatissimo numero di ospiti – c’era una grande assente, Ginevra Lamborghini, sorella maggiore della cantante.

In una intervista al settimanale Chi, Elettra ha parlato del suo giorno speciale e del grande amore che la lega al dj: “Non pensavo che avrei provato un’emozione così grande. Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente”.

Ma oltre alle emozioni – come quella di avere al suo fianco le sorelle minori Lucrezia e Flaminia nel ruolo di testimoni – la Lamborghini ha anche spiegato, tagliando corto, l’assenza di Ginevra: “Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo…”.

Era stata la stessa Ginevra a rivelare su Instagram la sua (pesante) assenza al matrimonio della sorella: nelle storie, proprio mentre i due innamorati si giuravano amore eterno, ha voluto inviare un messaggio: senza troppi giri di parole ha scritto (senza neanche nominare gli sposi) “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”.

Sebbene Elettra non abbia voluto aggiungere altri particolari nell’intervista, si fanno sempre più insistenti le voci di dissidi tra le due ereditiere.

Bionda, con una passione per l’arte e una laurea in Marketing di Moda, Ginevra lavora presso il comparto creativo dell’azienda di famiglia. Ma ha dimostrato di avere una passione in comune con Elettra, quella per il canto, tanto da aver lanciato recentemente un pezzo rap, dal titolo Scorzese.

La belle ereditiera, che sta trascorrendo il suo viaggio di nozze in Belgio, non sta certo con le mani in mano, come ha confessato al giornale diretto da Alfonso Signorini: “Torno subito a lavorare perché sto girando una serie sulla mia vita. Saranno dieci puntate e andranno in onda l’anno prossimo”.