Miley e Naomi, coppia bollente dell’estate

Miley Cyrus e Naomi Campbell infiammano lo schermo nel video musicale Every Girl You've Ever Loved, tratto dall’album Something Beautiful di Miley. Look super sensuali, ammiccamenti, frasi sussurrate: "Ti eccito e faccio ardere il tuo cuore. Non mi vuoi tesoro? Perché stai ancora resistendo?". E i fan sono andati in visibilio