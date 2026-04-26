La Ruota della Fortuna, il nuovo look di Samira Lui spiazza Gerry: “Mi sono spaventato”

Torna un nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna anche in una giornata fondamentale per l’Italia come quella del 25 aprile, data della Liberazione. Ma è sabato e nelle ultime settimane questa serata è dedicata a una puntata speciale, La seconda chance, che dà una seconda possibilità appunto a quei concorrenti che sono stati particolarmente sfortunati durante il loro turno, a causa di qualche Passamano e Bancarotta di troppo. Ora possono tentare di nuovo la fortuna con una nuova partita. E per l’occasione Samira Lui sfoggia un look incredibile e tutto nuovo che lascia di sasso Gerry Scotti.
Samira Lui fa prendere uno spavento a Gerry
La puntata inizia al solito con l’ingresso del padrone di casa seguito a ruota (è proprio il caso di dirlo) dalla co-conduttrice e valletta de La Ruota della Fortuna Samira Lui. Quest’ultima però è diversa dal solito e se ne accorgono tutti fin da subito: il look è incredibile, con un abito nero super aderente con spalline impreziosito da inserti in strass proprio sul décolleté, ma a colpire sono soprattutto i capelli.
Siamo abituati a vederla con la criniera di ricci lasciata sciolta, ruggente e molto wild, o al massimo con capelli raccolti in una coda alta. Per la puntata speciale dedicata a La seconda chance, invece, la showgirl sfoggia un’acconciatura “gellata”, come dice lei: capelli lisciati e pettinati all’indietro in quello che è un wet look di grande effetto.
Gerry Scotti la punzecchia subito: “Oggi si è pettinata come me! Quando l’ho vista da dietro mi sono spaventato, ha usato la bava di lumaca!”. Lei sta al gioco come sempre e ribatte a tono e con questo primo siparietto la puntata del riscatto può cominciare.
Record di velocità: scatta la polemica
Il sabato l’appuntamento con La Ruota è più veloce del solito e non è la prima volta che accade. Sui social se ne accorgono in parecchi e serpeggia il malumore, non è difficile capire il perché: se durante la settimana il game show di Canale 5 sfora spesso e volentieri le 21.40 arrivando qualche volta anche a pochi minuti dalle 22, quando c’è il Serale di Amici il discorso cambia. Che Maria De Filippi tenga sotto controllo l’orologio e comandi a bacchetta il collega? È quello che pensano parecchi utenti, scontenti che si dia più importanza al talent che agli altri programmi della settimana che invece vengono penalizzati.
La gara del 25 aprile: cosa è successo
Comunque, il gioco comincia e i concorrenti che tornano in studio sono Federica da Roma, Anna dalla provincia di Como e Leonardo da Foggia, che devono dimostrare subito di meritarsi la seconda possibilità. A dominare per l’intera serata è proprio Federica che nelle prime manche raggiunge i 6.000 euro, poi nel Mistero arriva a 8.500 e infine con il Triplete chiude i conti: con 23.000 euro vince la puntata.
Nel frattempo, però, Federica dà anche il pretesto per un nuovo siparietto tra Gerry e Samira, complice un cestino trovato in camerino. Nel segmento Il Regno degli Animali la valletta annuncia “un bell’animale” ma la foto che vediamo è Gerry Scotti con in testa un cestino rossonero a tema Milan (la sua squadra del cuore). “Mi sta benissimo”, dice e il pubblico applaude.
La concorrente, per concludere la puntata, si mette alla prova con La Ruota delle Meraviglie. Qui aggiunge “solo” altri mille euro, lasciando sul banco la busta con i 100mila. Peccato, ma neanche troppo.