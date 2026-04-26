La Ruota della Fortuna, il nuovo look di Samira Lui spiazza Gerry: “Mi sono spaventato”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

Torna un nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna anche in una giornata fondamentale per l’Italia come quella del 25 aprile, data della Liberazione. Ma è sabato e nelle ultime settimane questa serata è dedicata a una puntata speciale, La seconda chance, che dà una seconda possibilità appunto a quei concorrenti che sono stati particolarmente sfortunati durante il loro turno, a causa di qualche Passamano e Bancarotta di troppo. Ora possono tentare di nuovo la fortuna con una nuova partita. E per l’occasione Samira Lui sfoggia un look incredibile e tutto nuovo che lascia di sasso Gerry Scotti.

Samira Lui fa prendere uno spavento a Gerry

La puntata inizia al solito con l’ingresso del padrone di casa seguito a ruota (è proprio il caso di dirlo) dalla co-conduttrice e valletta de La Ruota della Fortuna Samira Lui. Quest’ultima però è diversa dal solito e se ne accorgono tutti fin da subito: il look è incredibile, con un abito nero super aderente con spalline impreziosito da inserti in strass proprio sul décolleté, ma a colpire sono soprattutto i capelli.

Siamo abituati a vederla con la criniera di ricci lasciata sciolta, ruggente e molto wild, o al massimo con capelli raccolti in una coda alta. Per la puntata speciale dedicata a La seconda chance, invece, la showgirl sfoggia un’acconciatura “gellata”, come dice lei: capelli lisciati e pettinati all’indietro in quello che è un wet look di grande effetto.

Gerry Scotti la punzecchia subito: “Oggi si è pettinata come me! Quando l’ho vista da dietro mi sono spaventato, ha usato la bava di lumaca!”. Lei sta al gioco come sempre e ribatte a tono e con questo primo siparietto la puntata del riscatto può cominciare.

Record di velocità: scatta la polemica

Il sabato l’appuntamento con La Ruota è più veloce del solito e non è la prima volta che accade. Sui social se ne accorgono in parecchi e serpeggia il malumore, non è difficile capire il perché: se durante la settimana il game show di Canale 5 sfora spesso e volentieri le 21.40 arrivando qualche volta anche a pochi minuti dalle 22, quando c’è il Serale di Amici il discorso cambia. Che Maria De Filippi tenga sotto controllo l’orologio e comandi a bacchetta il collega? È quello che pensano parecchi utenti, scontenti che si dia più importanza al talent che agli altri programmi della settimana che invece vengono penalizzati.

La gara del 25 aprile: cosa è successo

Comunque, il gioco comincia e i concorrenti che tornano in studio sono Federica da Roma, Anna dalla provincia di Como e Leonardo da Foggia, che devono dimostrare subito di meritarsi la seconda possibilità. A dominare per l’intera serata è proprio Federica che nelle prime manche raggiunge i 6.000 euro, poi nel Mistero arriva a 8.500 e infine con il Triplete chiude i conti: con 23.000 euro vince la puntata.

Nel frattempo, però, Federica dà anche il pretesto per un nuovo siparietto tra Gerry e Samira, complice un cestino trovato in camerino. Nel segmento Il Regno degli Animali la valletta annuncia “un bell’animale” ma la foto che vediamo è Gerry Scotti con in testa un cestino rossonero a tema Milan (la sua squadra del cuore). “Mi sta benissimo”, dice e il pubblico applaude.

La concorrente, per concludere la puntata, si mette alla prova con La Ruota delle Meraviglie. Qui aggiunge “solo” altri mille euro, lasciando sul banco la busta con i 100mila. Peccato, ma neanche troppo.