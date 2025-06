Chanel Totti comincia a lavorare dopo la festa di 18 anni e il diploma di maturità

Fonte: IPA Chanel Totti

Chanel Totti è diventata grande. E dopo aver compiuto 18 anni e aver ottenuto il diploma di maturità ha deciso di rimboccarsi le maniche per ottenere una propria indipendenza economica. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scelto di seguire la sua passione per i social, diventando un’influencer.

Il lavoro di Chanel Totti

A poche settimane dal suo sfarzoso party di compleanno, Chanel Totti ha cominciato a lavorare sui social. La ragazza ha deciso di darsi da fare come influencer con la sua prima sponsorizzazione per un brand di profumi. Nel reel condiviso su Instagram la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha sfoggiato vari look abbinati a ognuna delle quattro profumazioni esistenti, mentre si è spruzzata il prodotto soddisfatta.

Nelle stories ha invece spiegato ogni particolare delle varie essenze. Chanel è apparsa decisa e spigliata anche se è alle prime armi. Ma sembra molto determinata: è chiara la sua volontà di affermarsi come influencer, creando così un seguito tutto suo al di là dei suoi genitori famosi e del pesante cognome che porta.

In realtà Chanel può già contare su un seguito non indifferente: oltre 600 mila follower su Instagram e molti altri pure su TikTok. Fino ad oggi non si era mai messa in gioco completamente nel mondo del web. Ora che ha raggiunto la maggiore età, però, pare proprio avere le idee chiare. Come, del resto, aveva evidenziato Ilary Blasi qualche tempo fa.

La conduttrice aveva parlato del futuro della figlia lo scorso gennaio, ospite di Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT: “A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione. Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Dopo il diploma vorrei che continuasse (a studiare, ndr) e abbinare, se le piace lavorare con i social, insomma. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno…”.

Ad oggi non è chiaro se Chanel si iscriverà anche all’Università o preferirà concentrarsi esclusivamente sulla sua nuova attività.

La società di Chanel Totti

Stando a quanto inserito dalla stessa Chanel Totti nella descrizione del suo profilo Instagram, la diciottenne collabora con la M&M consulting, società di consulenza aziendale e di comunicazione con sede operativa a Milano con cui hanno collaborato alcuni degli influencer più famosi degli ultimi anni, dalle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi, fino ad arrivare a Francesco Monte, Theo Hernandez e Zoe Cristofoli.

Ad oggi lavorano con questa agenzia anche Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino, Giorgia Palmas, Filippo Magnini, Andrea Zenga. La Totti ha iniziato a collaborare con la società lo scorso autunno, posando come testimonial di un brand di moda. Ora una nuova sponsorizzazione che indica che la strada è tutta in salita e dimostra particolare interesse per la moda e il settore beauty.

Due passioni che Chanel, tornata recentemente single, condivide con mamma Ilary. Fino a pochi mesi fa la Totti usava i social in modo spontaneo, senza mettersi al centro dell’attenzione, ma adesso sembra aver individuato con chiarezza la direzione da seguire. E decisa più che mai a diventare una protagonista del web.