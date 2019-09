Miss Italia 2019, chi è la vincitrice Carolina Stramare

editato in: da

È Carolina Stramare la nuova miss Italia. Una bellezza statuaria che ha messo tutti d’accordo ed è stata proclamata, per la prima volta nella storia del concorso di bellezza, unicamente attraverso il voto del pubblico da casa.

Venti anni, un metro e settantanove di altezza senza tacchi, una cascata di lunghi capelli bruni e due occhi grandi color smeraldo hanno colpito chi ha assistito davanti alla tv alla finale dell’annuale kermesse della bellezza italiana e non solo. Carolina, dopo una lunga serata, e dopo essere stata ripescata dalla giuria delle miss, è arrivata al titolo, uscendo a fine gara con lo scettro e la corona di reginetta, strappandolo, in finalissima, alla coetanea siciliana, Serena Petralia.

Ma chi è la nuova Miss Italia? Carolina Stramare è nata a Genova, ma è cresciuta in Lombardia, vicino a Pavia ed è arrivata a Jesolo proprio grazie alla fascia di miss Lombardia. Dopo il liceo linguistico ha scelto di iscriversi all’Accademia di Belle Arti per imparare e approfondire la grafica con l’obiettivo di utilizzare poi le sue competenze nell’azienda di famiglia, che si occupa di arredamento e design. Alla famiglia, la nuova Miss Italia, è molto legata, in particolare ha parlato durante la finale con affetto della sua amatissima nonna che, presente tra il pubblico, si è visibilmente commossa.

La nuova Miss Italia rappresenta da oggi la bellezza italiana, ma anche lo stile di vita delle sue coetanee: Carolina è una ragazza con molti interessi e tante passioni. Ha un fidanzato e tanti progetti: oltre al sogno di entrare a far parte della moda e mondo dello spettacolo, la Stramare ama i viaggi e l’equitazione e, ogni volta che può, si dedica a questo sport che pratica da anni a livello agonistico.

Un’altra sua grande passione è rappresentata dai social network. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 42000 follower e Carolina si diverte a raccontare qui tanti pezzi della sua vita di ventenne, della sua quotidianità e a mettere in mostra quella bellezza mozzafiato che le ha fatto sbaragliare la concorrenza a Jesolo e l’ha portata a conquistare il titolo di più bella d’Italia.

Chi conosce bene Carolina la descrive come una ragazza concreta e piena di grinta e vedremo se l’incoronazione a più bella d’Italia si rivelerà per lei, come per tante altre prima, la carta vincente per tentare una carriera nel mondo dello spettacolo o della moda.