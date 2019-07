Eleonora Daniele su Instagram prega per la donna aggredita dall’ex marito

editato in: da

Eleonora Daniele con parole toccanti prega per Maria Antonietta Rositani, ricoverata da 4 mesi al Policlinico di Bari in seguito all’aggressione dell’ex marito, Ciro Russo.

La presentatrice si era occupata del caso a Storie Italiane. Oggi su Instagram dà forza e sostegno alla donna le cui condizioni si sono aggravate e lotta tra la vita e la morte, dopo che l’ex marito lo scorso 12 marzo ha tentato di ucciderla cospargendo di liquido infiammabile la sua auto.

Scrive la Daniele:

Ancora ricordo questa tenda che ti separava da noi e da quella giustizia che non ti ha tutelata. Stai lottando in queste ore tra la vita e la morte , come una leonessa .

E poi la preghiera:

Io posso solo dire che le preghiere di tutti noi e della nostra redazione si uniscono a quelle della tua famiglia , perché non è giusto. Non è giusto che a lottare siano le persone come te :anime speciali che non meritano di soffrire così. Non è giusto che quell’uomo miserabile possa vincere su una mamma meravigliosa come sei tu . Non è giusto. E’ un grido disperato al cielo che ti salvi la vita . Perché tutto questo è maledettamente triste.

Eleonora è al fianco di Maria Antonietta, perché lei non molli e ce la faccia a sopravvivere a tanta brutale violenza:

Siamo tutti con te e oggi starò in silenzio pensando solo a quei medici eroi che stanno cercando di salvarti la vita. C’è la rabbia , il dolore, le preghiere. Quelle tante, tante. A volte sembrano unica soluzione che ci dia una speranza. Forza amica mia . Forza. Non mollare . Fallo per tutte quelle donne che hanno bisogno di te. Fallo per risvegliare una giustizia che ancora è lenta a capire che gli interventi sugli uomini malvagi devono essere più efficaci . Fallo per insegnarci a guardare attraverso i tuoi occhi .

I follower della presentatrice si stringono attorno a lei nella pregando per Maria Antonietta. La Daniele come Michelle Hunziker al fianco delle donne che hanno subito violenza.