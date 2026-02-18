Milano Cortina 2026, le Olimpiadi beauty: i look più glamour delle atlete
Proprio come ci si aspettava, le attesissime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 stanno tenendo saldamente incollato ogni italiano allo schermo. Tra salti mortali, ripidissime discese e performance che spingono fortemente a dubitare dell’umanità degli atleti qualificatisi, però, si sta giocando un’altra competizione di egual importanza: quella del beauty look. Chiaramente non si tratta di bellezza in sé, ma di come attraverso elementi estetici quali il make-up, i capelli e persino la cura della divisa, la personalità di chi li indossa arrivi al pubblico. Per quanto concerne il pattinaggio artistico, che su tutte le discipline in merito sa dare le soddisfazioni più grandi, a brillare più di altre è stata Piper Gilles: eccola scaldare l’atmosfera glaciale con un trucco grafico e coloratissimo, accompagnato da ciglia extra-long e labbra rosse. Di certo tra i più scenografici e meglio riusciti avvistati in pista.