Claudio Baglioni rimanda l’inizio del tour: “Dolori e infiammazioni”. Come sta

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, uno dei cantautori più amati d’Italia, ha annunciato il posticipo della partenza del suo tour Piano di Volo – Solo Tris. Una decisione sofferta, causata da problemi di salute che lo hanno costretto a mettere in pausa i suoi impegni artistici. La notizia, comunicata attraverso una nota ufficiale e una lettera personale, ha generato grande preoccupazione tra i fan.

Claudio Baglioni: le cause dello stop

A fermare Claudio Baglioni sono stati una epicondilite al gomito destro e una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale, condizioni che rendono impossibile affrontare un tour tanto impegnativo. La diagnosi prescrive 60 giorni di riposo assoluto, impedendo al cantautore di portare avanti i concerti previsti inizialmente dal 21 novembre 2024.

Come spiegato nella nota ufficiale, “questo tipo di patologia non permette lo svolgimento di un concerto one man show voce e altri strumenti”. I fan che avevano già acquistato i biglietti per le date previste fino all’11 gennaio 2025 non dovranno preoccuparsi: le nuove date di recupero verranno comunicate a breve, e i biglietti resteranno validi.

Il tour, che avrebbe dovuto debuttare al Teatro Lyrick di Assisi, partirà ora il 15 gennaio 2025 dal Teatro dell’Opera di Roma, uno dei palcoscenici più prestigiosi del Paese. Proprio a Roma si terranno tre spettacoli: oltre a quello del debutto, Baglioni tornerà nella Capitale il 12 maggio e il 27 ottobre 2025.

Claudio Baglioni: le parole ai fan e il suo racconto

Claudio Baglioni ha scelto di condividere con il suo pubblico i dettagli di quanto accaduto attraverso una lettera pubblicata sui social. Con il suo stile sincero e diretto, ha spiegato come i dolori siano il risultato di un eccessivo carico di lavoro durante le prove per il tour. “Ho caricato eccessivamente braccia e mani, sforzando troppo tendini, legamenti e articolazioni”, ha raccontato il cantante, aggiungendo che la condizione è peggiorata nel tempo, coinvolgendo anche la spalla.

Baglioni non ha nascosto la sua amarezza per il rinvio: “Con rammarico, dispiacere e amarezza devo posticipare l’inizio del tour, ma è necessario per sanare completamente questo malanno funzionale”. La lettera si conclude con una promessa di ritorno e con il desiderio di regalare al pubblico uno spettacolo indimenticabile.

Il rinvio del tour arriva in un momento già delicato per Claudio Baglioni, che a inizio ottobre aveva vissuto momenti di preoccupazione per il figlio Giovanni. Il giovane, chitarrista e musicista talentuoso, era stato ricoverato in ospedale a causa di calcoli renali.

Un progetto ambizioso nei teatri lirici

Piano di Volo – Solo Tris rappresenta la terza e ultima parte del progetto live Solo, iniziato nel 2022. Questa tournée è concepita come un viaggio musicale intimo e raffinato, in cui Claudio Baglioni si esibisce come unico protagonista sul palco, accompagnato dai suoi strumenti. Un format che richiede al cantante uno sforzo fisico e mentale enorme, motivo per cui è essenziale che arrivi in perfetta forma.

Il tour, ambientato nei teatri lirici italiani, promette di essere uno dei progetti più ambiziosi della sua carriera. La scelta delle location, come il Teatro dell’Opera di Roma, sottolinea il desiderio di fondere la magia della musica con l’eleganza di luoghi carichi di storia e fascino. Baglioni aveva infatti dichiarato di voler rendere questa tournée “la più importante e perfezionata delle esecuzioni”.

L’affetto dei fan e la forza di Claudio Baglioni

La notizia del rinvio ha scatenato una valanga di messaggi di affetto e supporto sui social. I fan di Claudio Baglioni si sono stretti intorno al cantautore, incoraggiandolo a prendersi il tempo necessario per guarire. “La salute viene prima di tutto”, hanno scritto in molti, mostrando comprensione e vicinanza.

Baglioni, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione e il suo amore per la musica. Nonostante le difficoltà, il cantante si sta preparando per tornare sul palco al meglio delle sue capacità, pronto a regalare emozioni indimenticabili a chi lo segue da anni.