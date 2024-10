Il figlio di Claudio Baglioni, Giovanni, è stato in ospedale per calcoli renali: come sta e il post su Facebook per ringraziare i medici

Fonte: IPA Giovanni Baglioni

Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni, ha ringraziato pubblicamente su Facebook il personale dell’ospedale di Agordo, in provincia di Belluno, dove è stato curato per calcoli renali. Ha saltato la presenza al Cremona Musica a causa del “dolore al fianco di di una natura e di un’intensità a me sconosciuti”, come riportato sulla sua pagina Facebook. Ha aggiunto, inoltre, di non essere solito condividere dettagli più privati riguardo alla sua vita, ma di aver fatto questa volta un’eccezione.

Giovanni Baglioni in ospedale, come sta

“Come sapete sono molto cauto nell’accogliere molti ritrovati della modernità, e sono abituato a fare i calcoli a mente… ma stavolta, dei calcoli, se ne è voluto occupare il mio rene. Ora sto meglio, ma non abbastanza da poter partecipare per Algam EKO all’ Acoustic Guitar Village Cremona né esibirmi nel concerto serale al Cortile Federico II”. Il post su Facebook risale al 27 settembre 2024.

Giovanni Baglioni si è recato dunque in ospedale, dove ha ricevuto la diagnosi di calcoli renali. Il figlio di Claudio Baglioni ha poi condiviso un ulteriore post su Facebook spiegando nel dettaglio le sue condizioni e ringraziando la sanità. “Non sono solito fare pubblicazioni come quella di due giorni fa. Ringrazio tutti per la premura mostratami e ci tengo a dire che non volevo far leva su un meccanismo emotivo per pietire compassione né richiamare attenzione. (…)”, ha spiegato di aver scritto il post più per il rammarico di non aver preso parte alla fiera. “La mia assenza aveva un motivo serio, che ho anche cercato di sdrammatizzare un po’ nel comunicare”.

Come sta Giovanni Baglioni

Nel lungo post su Facebook, Giovanni Baglioni ha espresso tutta la sua gratitudine nei “confronti del personale dell’ospedale di Agordo, per avermi preso in cura con attenzione, sensibilità e umanità ancor prima che professionalità”. Con Agordo, la famiglia Baglioni, in effetti, ha un legame speciale: nel 1974, Claudio Baglioni ha pubblicato il brano Ad Agordo è così (luogo che ha frequentato per tanto tempo, in particolare in estate).

Ed è ad Agordo che a distanza di anni Giovanni Baglioni è tornato per questa “disavventura”, che però si è rivelata anche un’esperienza arricchente: una vicenda fatta di umanità, di professionisti, di un momento difficile che è stato superato. Dopo aver avvisato i suoi fan di non poter prendere parte al concerto, il giorno successivo ha dato un aggiornamento sulle condizioni di salute presso il nosocomio Papa Luciani di Agordo.

“C’è bisogno di esseri umani e della loro umanità: nient’altro che questo li rende la creazione più grande di Dio”, così ha concluso il suo lungo post dedicato ai ringraziamenti, riferendosi al Dottor Bulf, all’infermiera che si è ricordata di lui, all’infermiere che ha riconosciuto il suo essere chitarrista. Oggi sta meglio ed è pronto a tornare alla musica: è tra i chitarristi più apprezzati in Italia, e sono stati molti, sotto ai suoi post sui social, a esprimere incoraggiamento e messaggi di sostegno. Tra cui molti medici che lo hanno ringraziato per le parole spese a loro favore e per il bel messaggio di umanità.