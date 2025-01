Fonte: IPA Fabio Fazio

Che tempo che fa di Fabio Fazio torna in onda domenica 26 gennaio alle 19,30 sul Nove e in streaming su Nove.tv e discovery+. La puntata sarà ricchissima, con ospiti di grandissimo livello e l’immancabile conclusione con il Tavolo, che ogni settimana accoglie il cast fisso della trasmissione. Non mancheranno, come sempre, la simpatia di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lāgerback, che torna in studio dopo la perdita della madre.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 26 gennaio

La puntata del 26 gennaio di Che tempo che fa ospiterà grandi nomi che rappresentano il meglio della cultura, della musica e della nostra memoria. A cominciare da Claudio Baglioni, una vera leggenda della musica italiana. L’artista romano è appena tornato sulle scene con il lungo tour che concluderà la sua carriera nel 2026, gli ultimi mille giorni di concerti, ricchi di canzoni che uniscono generazioni intere.

Ancora in tema musicale, ci sarà Coez, uno degli artisti più innovativi della scena contemporanea italiana. L’artista parlerà del suo ultimo album, delle sue ispirazioni e dei progetti futuri. E ancora sul fronte culturale, avremo il privilegio di ascoltare Liliana Segre, senatrice a vita e testimone instancabile della Shoah. La sua voce, sempre forte e lucida, è un monito prezioso per mantenere viva la memoria e promuovere i valori di pace e giustizia. Insieme a lei, sarà ospite anche la poetessa e scrittrice Edith Bruck, un’altra figura fondamentale nella narrazione storica e nella letteratura contemporanea.

Gli altri ospiti

Tra un’intervista e l’altra, non mancheranno i consueti momenti di leggerezza e comicità che hanno reso Che tempo che fa di Fabio Fazio un appuntamento imperdibile per milioni di italiani. Luciana Littizzetto, con la sua ironia pungente, ci regalerà una delle sue famose letterine. Si attende anche il ritorno di Filippa Lāgerback dopo la scomparsa dell’amata mamma.

“Mamma ‘e la mamma che fa’ continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza. Sei sempre con noi. Grazie Mamma, solo cose belle”. Grazie dell’abbraccio d’affetto enorme che ci avete mandato in questi giorni, la mamma sarebbe stata sorpresa e grata”, ha scritto sui social per ringraziare tutti quelli che le sono stati vicini in questi giorni difficili.

E, come da tradizione, la serata si concluderà con il segmento dedicato a Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, un momento di convivialità dove Fabio Fazio e i suoi ospiti abituali accoglieranno nuovi volti per chiacchierate divertenti e imprevedibili. Le discussioni a Il Tavolo spaziano dalla cultura pop agli argomenti più curiosi e sorprendenti, il tutto condito da battute e risate che coinvolgono l’intero cast.

Dove vedere Che tempo che fa

Che tempo che fa è disponibile per tutti: in tv sul canale Nove alle 19.30 oppure online su NOVE.tv e discovery+ per seguire la diretta o rivedere i momenti più importanti della puntata. Lo show vive anche sui social attraverso i social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.