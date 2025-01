Morta la madre di Filippa Lagerback, l’annuncio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Fonte: IPA Filippa Lagerback

La prima puntata del nuovo anno di Che Tempo Che Fa si apre con una notizia tra le più tristi. Nella tradizionale anteprima che anticipa la trasmissione, era assente Filippa Lagerback. La mancanza della co-conduttrice è stata spiegata da Fabio Fazio, che ha annunciato la morte di Margaretha Lind, la mamma di Filippa, venuta a mancare poche ore prima la messa in onda.

Triste annuncio a Che Tempo Che Fa

La puntata di domenica 19 gennaio, la prima del 2025 per Che Tempo Che Fa, si è aperta nel modo più triste. In studio, al fianco di Fabio Fazio, mancava l’ormai storica spalla Filippa Lagerback, co-conduttrice del programma da ormai vent’anni. L’assenza della collega è stata prontamente spiegata da Fazio nel corso dell’anteprima che anticipa l’inizio ufficiale dello show: “Questa sera Filippa non è con noi”. E il motivo, ha spiegato il conduttore, è che “purtroppo questo pomeriggio è mancata la sua mamma”.

Con la discrezione e il garbo che da sempre contraddistinguono Fabio Fazio, Filippa Lagerback e l’intero cast di Che Tempo Che Fa, il conduttore ha mandato alla collega a casa, a nome di tutti, “un grande, grande, grande abbraccio”. Le cause del decesso non sono state rese note e Filippa non si è ancora espresso in nessun modo su quanto accaduto. Pare infatti che la morte della madre, la dottoressa Margaretha Lind, sia arrivata all’improvviso, a poche ore dalla messa in onda, costringendo Filippa a lasciare al volo Milano per raggiungere la Svezia, paese dove risiede la sua famiglia d’origine.

