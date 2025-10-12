Anticipazioni Che tempo che fa del 12 ottobre, anche Milly Carlucci tra gli ospiti

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Fabio Fazio

È tutto pronto per una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, in onda domenica 12 ottobre 2025 a partire dalle 19,30 sul Nove e in streaming su Nove.tv e discovery+. Accanto al conduttore, come sempre, la presenza imprescindibile di Luciana Littizzetto, con la sua ironia pungente e la temibile Letterina, e di Filippa Lagerbäck, che accompagna da sempre le interviste della trasmissione approdata al Nove ormai da 3 anni.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 12 ottobre

Tra i nomi più attesi c’è Annalisa, reduce dal successo dei suoi ultimi singoli e pronta a presentare il nuovo album Ma io sono fuoco. L’artista ligure, tra le più amate di questi ultimi anni, racconterà la genesi del progetto, tra introspezione e sperimentazione sonora, e non mancherà di esibirsi dal vivo in studio.

A seguire, sarà la volta di Milly Carlucci, storica conduttrice e direttrice artistica di Ballando con le stelle. Carlucci parlerà della nuova edizione del celebre show di Rai1, soffermandosi sul valore del ballo come linguaggio universale e sul potere di Ballando di rinnovarsi, mantenendo intatta la sua identità. Ci sarà quindi ancora un po’ di Rai al cospetto di Fabio Fazio, che ha deciso di lasciare il servizio pubblico dopo 39 anni di militanza tra i corridoi di Viale Mazzini. Non è peraltro la prima volta: già la settimana scorsa abbiamo assistito all’arrivo di Mara Venier, approdo che la tv pubblica voleva addirittura bloccare, ma negli anni non sono di certo mancati i nomi che avevano affiancato Fazio negli anni trascorsi su Rai3.

Spazio poi alla comicità con Giorgio Panariello, che racconterà il suo tour teatrale “E se domani…”, uno spettacolo costruito tra satira, ricordi personali e riflessioni sul tempo che passa. L’attore e comico toscano è inoltre una presenza affezionata del programma.

Ci sarà anche Edoardo Leo, protagonista del film “Per te” di Alessandro Aronadio, in uscita il 17 ottobre. L’opera, ispirata alla vera storia di Mattia Piccoli, Alfiere della Repubblica a soli undici anni, racconta con delicatezza il valore dell’empatia e dell’impegno civile. Leo, attore e regista di grande sensibilità, porterà la sua testimonianza sul potere del cinema di dare voce alle storie che meritano di essere ascoltate.

Non mancheranno i momenti fissi che rendono Che Tempo Che Fa un punto di riferimento anche su Discovery: l’approfondimento scientifico di Roberto Burioni, il racconto dell’attualità, e naturalmente la letterina di Luciana Littizzetto, attesissimo appuntamento settimanale in cui praticamente nessuno viene risparmiato.

A concludere la serata, l’immancabile Tavolo, dove si ritrovano ospiti, amici e volti noti del programma per un momento più informale e corale, tra aneddoti, risate e incursioni musicali.

Quando e dove vedere Che tempo che fa

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda il 12 ottobre, dalle 19,30, sul Nove. Leinterviste di Fabio Fazio sono però visibili anche su Nove.tv e su discovery+, per chi preferisce seguire in streaming. Come di consueto, le interviste e gli highlights saranno presenti sui canali ufficiali dedicati al programma che ogni settimana raccolgono i momenti migliori dello show.