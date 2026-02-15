Anticipazioni Che Tempo Che Fa, tutti gli ospiti del 15 febbraio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Il weekend televisivo si chiude con uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico italiano: la nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Quest’oggi, domenica 15 febbraio, a partire dalle 19,30, Fabio Fazio riapre le porte del suo salotto sul Nove e in streaming su discovery+. Accompagnato come sempre dall’ironia pungente di Luciana Littizzetto e dall’eleganza di Filippa Lagerbäck, il conduttore ligure si prepara a una serata tra sport, grande musica, cinema e riflessione scientifica.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 15 febbraio

L’apertura della serata guarda al futuro dello sport italiano e internazionale. In studio sarà presente Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026. Con le Olimpiadi Invernali al giro di boa e nel pieno della stagione agonistica, Malagò farà il punto sullo stato dei lavori e sulle aspettative per un evento che ha rimesso l’Italia al centro del mondo sportivo.

Per il mondo del cinema e del teatro, Fazio accoglierà Vanessa Incontrada. L’attrice, da sempre tra i volti più amati della tv, è attualmente protagonista a teatro della commedia Ti sposo ma non troppo, scritta e diretta da Gabriele Pignotta. Sarà l’occasione per parlare di amore, carriera e del ritorno al contatto diretto con il pubblico in sala.

Gli altri ospiti

La musica sarà uno dei pilastri della puntata grazie a due straordinarie interpreti. Fiorella Mannoia presenterà il suo nuovo progetto live, Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve. Un tour che celebra i trent’anni di uno degli album più incredibili della discografia italiana, Anime Salve (1996), nato dal sodalizio tra Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Spazio poi a Serena Rossi, che porterà sul Nove l’energia di SereNata a Napoli. L’artista napoletana debutta come autrice e interprete in uno spettacolo interamente dedicato alla tradizione musicale della sua terra, un viaggio sentimentale tra le note che hanno reso Napoli celebre nel mondo.

Gli approfondimenti

Non mancherà lo spazio dedicato alla divulgazione e al dibattito. Fabio Fazio ospiterà Silvio Garattini, scienziato di fama mondiale e fondatore dell’Istituto Mario Negri, per presentare il suo ultimo libro Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana. Insieme a lui, il consueto punto sulla medicina con il professor Roberto Burioni.

L’analisi dell’attualità politica e sociale sarà affidata alle voci di Michele Serra, della giornalista Cecilia Sala, degli editorialisti Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, e dell’inviato di Avvenire Nello Scavo. Il momento satirico vedrà invece il ritorno di Ubaldo Pantani, questa volta nei panni di Leonardo Maria Del Vecchio.

Il Tavolo

La serata si concluderà in leggerezza con l’appuntamento cult di Che tempo che fa – il Tavolo. Accanto ai volti storici come Nino Frassica, Mara Maionchi, Simona Ventura e Orietta Berti, siederanno ospiti d’eccezione tra cui la campionessa di pattinaggio Carolina Kostner, la stessa Serena Rossi e il comico Francesco Paolantoni. Un cast corale che, tra le incursioni di Giucas Casella, Raul Cremona e la Signora Coriandoli, chiude la domenica tra risate e improvvisazione.

Quando e dove vedere Che Tempo che Fa

La nuova puntata di Che Tempo che Fa va in onda il 15 febbraio dalle 19,30 sul Nove e in contemporanea su Discovery Plus. Lo show vive anche sui social attraverso i canali dedicati e gli highlights della diretta.