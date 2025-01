Fonte: IPA Claudio Baglioni

Un 2025 che inizia con una terribile notizia, per Claudio Baglioni, che perde uno dei suoi più fidati collaboratori. Massimiliano Savaiano è morto l’1 gennaio, o perlomeno questa è la data in cui è stato dato l’annuncio, lasciando sgomenti gli addetti ai lavori e l’artista di Centocelle che è appena intervenuto sui suoi social per l’ultimo addio a un amico di sempre e al suo fianco in moltissime produzioni e spettacoli.

Massimiliano Savaiano, l’addio di Claudio Baglioni

L’annuncio della sua scomparsa giunge in maniera inaspettata e in una giornata che doveva essere di festa. E così, Claudio Baglioni ha voluto porgere il suo ultimo saluto a colui che è stato uno dei suoi collaboratori più stretti ma che negli anni è anche diventato un amico: “Caro Massimiliano o Massimo o Massi o Max – come, variamente, ti chiamavamo noi che t’abbiamo incontrato e vissuto – ti sei addormentato per riposarti prima di partire per un nuovo e sconosciuto viaggio”.

E prosegue: “Ne hai percorse tante di strade e questa, però, dovrai farla da solo perché non si sa quanto sia lunga e dove porti davvero. Hai amato tanto la vita di qui, le persone, i luoghi, i cibi, le storie ma non farai fatica ad appassionarti alla prossima. Cuore, gentilezza e ironia non ti mancano certo per ricominciare da un’altra parte e per una volta ancora. Intanto è arrivata l’ora di andare. Fai buon cammino. Ciascuno di noi ti saluta a suo modo e ognuno con il proprio personale ricordo, così come facemmo dandoti nomi diversi. Sarà, invece, lo stesso per tutti il bene che, in questo tempo, ci hai dato e che ti abbiamo voluto. Per sempre sarà. Claudio”.

Chi era Massimiliano Savaiano

Manager della BAG Music, è stato al fianco di Claudio Baglioni nella produzione di alcuni dei tantissimi spettacoli messi in scena durante la sua carriera compresi quelli trasmessi in televisione, dai più recenti a quelli più datati. La sua scomparsa arriva proprio durante i mesi del tour conclusivo dell’artista romano, dopo il quale ha deciso di ritirarsi. Una tournée per la quale sta incontrando non poche difficoltà, dato che la salute non lo sta affatto favorendo.

“È andata così. Subito dopo aver terminato gli eventi di aTUTTOCUORE all’Arena di Verona, mi sono messo all’opera per prepararmi ai concerti solistici di Piano di volo. Questo è il nome del progetto scelto per la parte conclusiva – la terza, sottotitolata SoloTris – delle mie rappresentazioni a solo. E, come ogni volta, con la speranza e l’ambizione di fare meglio e di più delle volte precedenti”, aveva scritto sui social, “Qui qualcosa non è andato come doveva e dai e dai, ho caricato eccessivamente braccia e mani, sforzando troppo tendini, legamenti e articolazioni. Perciò mi sono procurato dolori e infiammazioni che ho curato con procedure fisioterapiche mentre, però, nell’imminenza del debutto del tour, continuavo a provare i brani (50 tra i titoli decisi e quelli di riserva) del repertorio che avrei presentato sul palco. La condizione di polso, avambraccio, braccio destro è, in questo modo, peggiorata fino a interessare anche la spalla e pure il povero morale”. Da qui, la decisione di rimandare l’inizio del tour.

Il suo lungo viaggio si concluderà quindi senza il supporto di Massimiliano “Max” Savaiano, per anni al suo fianco nelle produzioni più grandi. Ed è questo che Claudio Baglioni è abituato a fare: circondarsi delle persone più fidate per dare vita a spettacoli grandiosi e, in questo caso visto che è l’ultimo tour, indimenticabili. Il destino ha però deciso per loro e l’ultimo saluto al suo manager non poteva che essere carico di dolore ma anche di speranza.