Le frasi più emozionanti e belle dalle canzoni di Elodie

Con la sua voce graffiante e la sua personalità forte, Elodie ha lasciato il segno nel mondo della musica. Le frasi tratte dalle sue canzoni sono un concentrato di emozioni con tante sfumature diverse, dall’amore alla determinazione.

DiLei ha raccolto le più belle ed emozionanti per raccontare la discografia di Elodie e il suo enorme talento.

Le frasi più belle dalle canzoni di Elodie

Nome completo Elodie Di Patrizi, Elodie è nata a Roma nel 1990. Ha esordito nel 2016 prendendo parte alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nel corso della sua partecipazione allo show Elodie ha costruito un forte rapporto con la sua coach Emma Marrone e si è fatta notare per il suo talento, classificandosi seconda e conquistando il premio della critica.

Il grande successo è arrivato poi grazie al Festival di Sanremo e alla canzone Tutta colpa mia. Nel corso della sua carriera Elodie ha pubblicato ben quattro album in studio, ottenendo diverse certificazioni della FIMI.

Nel 2022 ha esordito al cinema recitando come protagonista nella pellicola Ti mangio il cuore. La sua interpretazione le ha consentito di conquistare il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno. Il brano Proiettili (ti mangio il cuore) realizzato e interpretato da Elodie con Joan Thiele e divenuto colonna sonora della pellicola, ha invece vinto il David di Donatello come migliore canzone originale.

Le sue canzoni sono intense, piene di vita vera e con un sound che rapisce. I testi ci forniscono frasi e aforismi da appuntare e da condividere.

Eccomi qui, sempre qui a guardare un orizzonte, tutto quello che io voglio è arrivare lì. (La mia strada verso il sole)

Non è amore quando si pretende, quando il cuore è freddo e si difende, come un filo teso è impaziente. (Semplice)

Anche se non è perfetto basta avere voglia di non essere qualcosa di già fatto e di già detto. (Amarsi basterà)

Un sorso e passa la paura, due cuori sopra l’atmosfera. Com’è bella la vita, anche quando fa male, quando ti frega. (Apposta per noi)

Perché non si può trovare a tutto quanto una risposta, ma tutta questa tua fatica vale il prezzo della corsa. Perché a volte ci si arrende prima che sia finita. (L’imperfezione della vita)

Ingoio la tua assenza e le tue mani non le sento più. (Verrà da sé)

Disegnerò nel cielo quello che non vedi. Raccontami ogni cosa, tranne i tuoi segreti. (Guaranà)

Ci sono cose che non passano di mente, ci sono uomini che non valgono niente. (Giorni spensierati)

Questo cuore è un manicomio, cosa c’era nel bicchiere? (Lontano)

Non c’è amore quando ci si arrende, quando sopportarsi è sufficiente, quando un bacio ormai non sa di più che niente. (Semplice)

Voglio ancora ammalarmi d’amore io perché so che lo so fare, febbre e brividi. Voglio ancora inseguirmi nei sogni miei sulla strada verso il sole e gli occhi lucidi. (La mia strada verso il sole)

Però si vede il mare, non stiamo così male. Corriamo forte sopra le paure, il panico per mandare tutto al diavolo, senza nessun perché. (Pazza Musica)

E ricomincia la guerra delle spunte blu, si è fatto tardi e mi sa che non esco più. (Pensare male)

Vado a ballare da sola e non mi ferma più niente quando l’anima suona. (Vado a ballare da sola)

Sai che a volte quel che prendi poi ti sfugge tra le dita. (L’imperfezione della vita)

Siamo satelliti di uno stesso pianeta, adesso tutto è più semplice, adesso tutto è normale. (Amarsi basterà)

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone. Fisso la parete, tanto non ti chiamerò neanche stasera. Non vale la pena, è agosto ma si gela. Anche se non serve a niente. (Ciclone)

Non ho più parole tutto ha perso ogni colore, ti prego di lasciarmi andare e poi ti prego di restare. (Tutto questo)

Lo sai che non so perdere ma forse tu mi perderai. (Amore avrai)

Qual è il modo per difenderti e tenerti più lontana dalle tue grandi paure, ti eviterei certe salite suggerendoti pianure. (Un’altra vita)

In mezzo a questo temporale baciami, prima che il sogno si allontani. (La bellezza del mondo)

Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. (A fari spenti)

Prima di te ero sola, ero mia, era tutto più facile. Ora in questa follia ho imparato a danzare. Cento giorni senza rincontrarsi. Non credevo che poi mi mancassi. (Ciclone)

E vorrei che fossi qui ogni tanto. Anche se ti ho detto mai, mai più. E non vorrei lasciarti qui di ghiaccio. Ora che l’asfalto brucia. E non ho più una scusa. (Tribale)

Si forse è solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto brava sai a rovinare tutto, tu sei perfetto non sbagli mai in tutto ciò che fai, sei abile a nasconderti ma non sai rinunciare a me. (Tutta colpa mia)

Non prenderla sul personale, non mi interessa più piacere. Ma chi giudica senza conoscere preferisco il confronto alle maschere. (Nero Bali)

Con quell’aria delicata, con un fiore tra le dita bevi un altro Margarita poi mi dici che è finita, che da quando sei tornato, mangi solo granita e in un fine settimana guarda come sei cambiato. (Margarita)

Tu non lo sai, non lo saprai cosa per me è il vero dolore confondere il tuo ridere per vero amore. (Andromeda)

Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile tutte le mie paure che anche stanotte si avvolgono su di te. (Due)

Le frasi d’amore più belle dalle canzoni di Elodie

L’amore è un tema ricorrente nelle canzoni di Elodie in cui l’artista ha raccontato anche il suo percorso amoroso. Era il 2019 quando Marracash ed Elodie si innamorarono durante le riprese del video di Margarita. Una relazione intensa e importante, arrivata al capolinea poco dopo.

In seguito Elodie ha ritrovato l’amore accanto ad Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Una storia importante che ha ispirato anche nella musica la cantante.

Fra le canzoni che rappresentano (e raccontano) di più la relazione fra Elodie e Marracash c’è Niente canzoni d’amore. Il brano venne pubblicato nell’album Status (Vendetta Edition) di Marracash nel 2016. In seguito venne donato a Elodie che decise di riadattarlo e inserirlo nel disco This is Elodie.

Sono quella che ti uccide e poi piange per te, ma anche l’unica che ti legge il pensiero. Fottevo. Non nego più. (Niente canzoni d’amore)

In me, ci sarà sempre un po’ di te in me. Ci sarà sempre un po’ di me in te, ma noi non siamo soltanto parole di un’altra canzone d’amore. Ci sono sempre troppe regole, ho visto già tutte le repliche. Perché al mondo in fondo non serve un’altra canzone d’amore. (Niente canzoni d’amore)

Passiamo il resto della vita assieme questa sera. La vita è stare con te a letto, tutto il resto è attesa. Ci possediamo solo il tempo che passiamo assieme. E a tutte e due così sta bene. (Niente canzoni d’amore)

Diamoci il bene e non le frustrazioni. Consolazioni, perché tanto si soffre comunque soli. Chiunque trovi, tu che vuoi, più che puoi realizzarti con le relazioni. (Niente canzoni d’amore)

Ma Niente canzoni d’amore non è l’unico brano che parla d’amore. Troviamo anche canzoni come Black Nirvana, Amore Avrai e Una strada infinita.

Ma giura che non mi dirai: “C’est la vie”. Dai vicoli allo skyline fino a qui, via così, ghetto chic. Io negli occhi di lei. Tu negli occhi di lui. Proprio dove ti vorrei incontrare. Un brivido sale. Lungo tutta la mia spina dorsale. (Black Nirvana)

C’è chi vuole esser grande. Se hai coraggio sei un gigante. C’è chi pensa di rischiare tutto senza farsi male. Chiudi gli occhi per vedere. Tu sai tutto del mio cuore. Ma non il suo confine. (Una strada infinita)

L’amore è solo un cerchio che non si chiude mai. A volte dura un giorno. A volte non finisce mai. (Amore avrai)

Senza me tu non resisti un’ora. Senza me tu non esisti ancora. (Black Nirvana)

Se è soltanto un momento che resta poesia. Per sempre. Se poi mi sfiori soltanto e mi lasci una scia. Non è niente. Perché l’amore è una strada infinita. Più della vita. (Una strada infinita)

E poi scendo giù nel mare. Che hai dentro, ma mi perdo tra infinite scale. Che hai tu, che mi fai ballare. Oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte è più chiara. Black Nirvana, black Nirvana. Con te la notte è più chiara. Black Nirvana, black Nirvana. (Black Nirvana)

Vorrei poter resistere. Vorrei poter restare qui. Non ti vorrei confondere. Non voglio ancora illudermi. (Amore avrai)

Quello che sei lo difenderò. Perché sei l’unica cosa che ho. (Una strada infinita)

Mai, non mi convincerai. La storia tra di noi. È un filo sempre più sottile. E non ci lega più. Non ci sostiene più. Ma in fondo non si può spezzare. (Amore avrai)

Le citazioni famose di Elodie

Elodie non è solo una cantante straordinaria, ma anche una donna che non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa e di andare controcorrente. Una personalità forte e decisa che l’artista svela nelle sue iconiche citazioni che spesso hanno fatto discutere, ma che sono anche uno spunto interessante per riflettere.

“Mi preoccupavo di quello che diceva la gente: sono sempre stata un’amante della libertà, ma mi sono subito resa conto che non tutti sono così. Sopratutto quando sei una ragazzina e il giudizio è difficile da combattere se non hai abbastanza armi a disposizione”.

“Sono fiera ed orgogliosa di essere donna, se potessi rinascere nascerei sempre donna”.

“L’uomo ha sempre avuto paura delle donne perché la donna crea. La misoginia, così come il razzismo, deriva dalla paura del diverso. Gli uomini hanno paura di noi perché siamo speciali. In passato ci sono stati uomini che mi hanno fatta sentire in difetto, oggi grazie anche alla terapia ho imparato ad amarmi. Dobbiamo essere unite e non imitare l’atteggiamento misogino degli uomini. Solo restando unite possiamo avere un dialogo costruttivo con gli uomini”.

“Mi piace mettermi in difficoltà, alzare di volta in volta l’asticella per capire se sono all’altezza”.

“Sono femminista, il mio è un manifesto politico di donna libera. Nessuno dovrebbe gridare allo scandalo perché il corpo è mio, il corpo è delle donne”.

“C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne”.

Dimenticarsi alle 7, le frasi della canzone di Sanremo 2025

