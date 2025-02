Fonte: Ansa Elodie, il fondotinta che ha usato a Sanremo 2025

Bellissima, magnetica e come sempre favolosa: Elodie incanta sul palco di Sanremo 2025, non solo per Dimenticarsi alle 7, il suo brano graffiante e intenso, ma anche per un fascino che – come in tutte le altre occasioni – riesce ancora una volta a bucare lo schermo.

I lunghi capelli neri lasciati sciolti, delle scelte di stile che vanno a enfatizzare quanto sia meravigliosa e un make-up perfetto (realizzato da Mr Daniele) che va a sottolineare gli occhi da gatta e le labbra carnose.

Ma come fare ad affrontare senza timori le luci della tv, un palco così prestigioso e la tensione che può creare – anche nelle star più acclamate – una kermesse come Sanremo? Con un fondotinta infallibile, che può essere anche nostro.

Si tratta di L’Oréal Paris fondotinta Liquido Infaillible 32H, caratterizzato da una coprenza a lunga tenuta, con protezione solare spf 25 e una formula waterproof e idratante. E al momento è anche scontato.

Elodie, uno dei segreti del make-up è un fondotinta

Promette di regalare una coprenza infallibile e una tenuta fino a 32 ore, il fondotinta Infaillible di L’Oréal Paris. Liquido, idratante, tra le sue caratteristiche quella di avere una formula waterproof no-transfer. Ma non solo, perché è anche dermatologicamente testato e adatto alle pelli più sensibili.

Si tratta di uno dei segreti del make-up che Elodie ha sfoggiato sul palco di Sanremo 2025 dove si è presentata in gara con un brano intenso reso ancora più potente dalla sua voce graffiante e straordinaria: Dimenticarsi alle 7.

A realizzare il make-up look, firmato L’Oréal Paris, Mr Daniel che ha condiviso i vari passaggi in alcuni video social. Il risultato è davvero straordinario, perché la base è impalpabile, ma presente, e la rende semplicmente perfetta, mentre occhi e bocca sono enfatizzati e catturano lo sguardo, con eleganza e sensualità.

E proprio la base è stata realizzata con il fondotinta Infaillible, che restituisce una pelle perfetta, dal colorito fresco, dicendo addio all’effetto lucido.

Questo prodotto di L’Oréal Paris promette di coprire al 100% le imperfezioni e di regalare un viso dall’aspetto luminoso.

Come utilizzare il fondotinta che rende il viso wow

Il fondotinta Infaillible è facilissimo da utilizzare, basta agitare la confezione e poi applicarlo su viso e collo con un pennello o con una spugnetta, fino a quando non si ottiene il risultato desiderato.

E nonostante sia coprente e a lunga tenuta, questo fondotinta è caratterizzato da una formula leggera e traspirante, che è stata rinnovata andando ad aggiungere micro-perle e vitamina C. Inoltre, protegge dai raggi UV grazie all’aggiunta di spf 25.

È disponibile in 27 colori, per adattarsi a ogni tonalità e carnagione.

E le recensioni di chi ha avuto modo di utilizzarlo sono entusiastiche e ne sottolineano non solo la qualità, ma anche il fatto che sia coprente, idratante e in grado di durare a lungo.

Perfetto in tutte le occasioni, comprese quelle ad alta tensione e che necessitano di un’attenzione maggiore al make-up. Proprio come può essere il palco di Sanremo: la kermesse canora più importante per la musica italiana.

Un prodotto da sperimentare, che al momento è anche in sconto su Amazon.

