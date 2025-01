Elodie, il look formale (e lo spacco sensuale) per le prime prove di Sanremo

È tempo di prove ufficiali con l'orchestra per i Big di Sanremo 2025: Elodie ha portato sul palco le sue due anime con "Dimenticarsi alle sette", come anche il suo impeccabile stile

Fonte: IPA Elodie di Patrizi

Il conto alla rovescia che ci divide dal Festival di Sanremo 2025 non è ancora esaurito, ma i preparativi ufficiali sono ovviamente già iniziati. Quella in arrivo è un’edizione particolarmente attesa, essendo la prima dopo tanto tempo in assenza di Amadeus: l’amato conduttore negli ultimi cinque anni è riuscito a registrare ascolti da record praticamente con ogni singola serata, va da sé come tutti non possono che domandarsi se Carlo Conti saprà eguagliarne il successo. La scelta dei Big in gara, a sua opera e sulle orme del predecessore, sembra però promettere bene. Tra gli artisti più attesi ed acclamati dell’evento vi è senza dubbio Elodie, la quale è reduce da una giornata davvero molto speciale: la cantante ha fatto le sue prime prove con l’orchestra, presentandosi a teatro con un outfit clamoroso.

Lo stile Ladylike di Elodie per le prove di Sanremo 2025

Tornare nella patria della musica per Elodie è sempre una grande emozione: l’edizione 2025 del Festival di Sanremo costituirà addirittura la sua quinta volta sul prestigioso palco dell’Ariston, a dire il vero la quarta come artista in gara, dopo aver co-condotto lo spettacolo accanto ad Amadeus nel 2021.

Il brano – drammatico e teatrale per ammissione della stessa – con cui si scontrerà con i colleghi si intitola Dimenticarsi alle sette, ed è proprio questo che è stato ieri oggetto di prove ufficiali presso il teatro, accompagnato dall’orchestra. Cosa ha indossato l’artista per una tappa tanto importante? A differenza del sensuale abbigliamento sfoggiato in occasione della finale di Sanremo Giovani, quando il pezzo è stato presentato al pubblico, la mise di questa volta mostrava un’aura di inattesa formalità.

Audaci trasparenze, scollature vertiginose e aderenze sono state, almeno per qualche ora, messe da parte per le prime prove ufficiali di Sanremo 2025: Elodie in questo caso ha sfoderato tutta l’eleganza di cui è capace indossando un tailleur scuro dalle piene vibes Ladylike. Non si trattava infatti di un classico completo total-black, bensì di una versione ultra glamour e rivisitata dello stesso.

La giacca monopetto, lunga e particolarmente avvitata sulla figura, spiccava per il romantico dettaglio delle spalline imbottite e a palloncino, mentre la gonna a matita sfiorava il ginocchio mostrando un drappeggio laterale ed un generoso spacco sul davanti. A completare il tutto dei collant neri velati, un paio di lussuose pumps di vernice dotate di tacco a spillo ed una collana a catena firmata Tiffany&Co.

Elodie a Sanremo 2025 con le sue “due anime”: cosa sappiamo su Dimenticarsi alle sette

“La prima prova è quella più difficile perché è la più emotiva, mi sono emozionata ma è andata bene” ha raccontato Elodie Di Patrizi negli studi Rai dopo aver cantato la sua canzone con il prezioso accompagnamento dell’orchestra.

L’artista romana si presenterà per la quarta volta a Sanremo con un brano che ha svelato amare in modo particolare, in quanto capace di raccontare tanto della sua anima. Anzi, a proposito delle sue due anime: la notte e la disperazione. Orgogliosa e commossa, la cantante ha descritto Dimenticarsi alle sette come un pezzo drammatico e teatrale, esattamente come lei, e noi non potremmo essere più impazienti di ascoltarlo.