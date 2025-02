Fonte: IPA Maria De Filippi

Quando si parla dell’Ariston è naturale che in casa Mediaset si studi con attenzione la controprogrammazione. Pier Silvio Berlusconi mescola sempre le carte, anno dopo anno, al fine di non mandare allo sbaraglio i suoi titoli di punta. Una regola accettata anche dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi.

C’è posta per te non va in onda

C’è posta per te di Maria De Filippi si è fermato alla puntata di sabato 8 febbraio 2025, quella in cui per la prima volta hanno messo piede nello studio Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. Non una scelta casuale, considerando l’imminente avvio di Sanremo 2025 con Carlo Conti. Un modo per assicurarsi un picco di ascolti, qualora lo show della Fascino ne avesse bisogno.

Turno di riposo invece previsto per quest’oggi, sabato 15 febbraio. Scontrarsi con la finale del Festival dell’Ariston sarebbe inutile e deleterio. Meglio mettere tutto in pausa, considerando poi come la trasmissione sia registrata.

L’amatissima Maria farà ritorno regolarmente sabato 22 febbraio, dando nuovamente il via alla messa in onda dello show sovrano della prima serata del sabato. Ma cosa andrà in onda stasera? Per limitare i prevedibili danni, Mediaset ha ovviamente optato per un film di cui detiene i diritti di trasmissione. Si tratta di Quasi amici, dramedy francese che saprà garantire una dose di lacrime agli orfani di C’è posta per te.

La contro programmazione Mediaset

Se Maria De Filippi è stata tutelata dall’effetto Sanremo, lo stesso non si può di certo dire per Alfonso Signorini. Nella “settimana santa”, infatti, il suo Grande Fratello è andato in onda ben due volte. La prima di lunedì, ultimo giorno utile per tentare di racimolare ascolti.

La seconda, però, è stata trasmessa in diretta giovedì 13 febbraio, ovvero in concomitanza con la terza serata di Sanremo 2025. Per quanto sia stato l’appuntamento del prevedibile calo d’ascolti per Carlo Conti, ciò non è corrisposto con un arricchimento della platea di Signorini.

Ascolti disastrosi per il veterano dei reality, già in una condizione pessima (ormai da anni). Lo share è stato del 7.65%, il che corrisponde a 1.230.000 spettatori. Ciò a fronte del 59.8% di share di Sanremo 2025, con 10.700.000 spettatori. Una decisione, quella di Mediaset, probabilmente dettata dalla necessità di correre verso la finalissima del reality, lasciando spazio a nuovi elementi del palinsesto. Un sacrificio calcolato, dunque, anche se di certo non avrà fatto piacere ad Alfonso Signorini andare così allo sbaraglio.