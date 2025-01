Ascolti tv del 29 gennaio, Elena Sofia Ricci sfida Vanessa Incontrada

Fonte: Ansa Elena Sofia Ricci

Due grandi donne si sono sfidate nella serata televisiva del 29 gennaio. Elena Sofia Ricci è la protagonista del film La farfalla impazzita su Rai 1, mentre Vanessa Incontrada ha condotto con Claudio Bisio l’ultima puntata di Zelig su Canale 5.

Rai 1 celebra la Giornata della Memoria (27 gennaio) con il film La farfalla impazzita dove Elena Sofia Ricci interpreta Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, che con la sua testimonianza fece condannare Erich Priebke, esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine.

Decisamente di altro tenore la serata su Canale 5 che ha trasmesso l’ultimo appuntamento con Zelig, padroni di casa sono stati come sempre Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato Mario Giordano con Fuori dal Coro dove si è parlato di un’inchiesta sulla strage di Southport, avvenuta lo scorso luglio in Inghilterra: il diciottenne Axel Rudakubana è stato ora condannato per aver ucciso a coltellate tre bambine, e feritone altre 8, oltre a due adulti, durante un evento di danza; al suo crimine seguì una grande ondata di disordini anti-immigrazione in tutto il Regno Unito. E a seguire i reportage sulle proteste degli agricoltori.

Su La7 Aldo Cazzullo ha dedicato Una giornata particolare a Dante con un viaggio nella Firenze del XIV Secolo alla scoperta del Battistero del Duomo dove il poeta fu battezzato e dei mosaici della sua straordinaria Cupola e del Palazzo del Bargello, dove sono state indagate le circostanze che hanno portato all’esilio di Alighieri dalla sua amata città.

