Ascolti tv del 24 marzo, Champagne, il Grande Fratello o Alessia Marcuzzi

Fonte: Ufficio stampa Obbligo o Verità Alessia Marcuzzi

La settimana televisiva ha esordito in prima serata con un piatto assai ricco. Rai 1 ha trasmesso il film Champagne – Peppino Di Capri, dedicato al grande artista. Alessia Marcuzzi ha debuttato su Rai 2 con il nuovo programma, Obbligo o Verità, mentre su Canale 5 è tornato il consueto appuntamento con il Grande Fratello.

Champagne – Peppino Di Capri, andato in onda su Rai 1, non è solo il racconto della vita del cantante (interpretato da Francesco Del Gaudio) che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, dall’infanzia durante la guerra fino all’affermazione come musicista completo e maturo nei primai anni ’70, bensì un percorso attraverso decenni fondamentali per la storia del nostro paese, senza tralasciare il lato più intimo e fragile dell’uomo.

Su Rai 2 Alessia Marcuzzi ha condotto la prima puntata di Obbligo o Verità. Gli ospiti del debutto sono stati Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, con la partecipazione del comico Herbert Ballerina.

Su Canale 5 il Grande Fratello è arrivato alla semifinale. La lunga convivenza nella Casa, durata sei mesi, è ormai agli sgoccioli. Su Rete 4 a Quarta Repubblica, Nicola Porro ha affrontato lo scontro politico sul manifesto di Ventotene.

La puntata de La Torre di Babele, su La7, intitolata Pace, guerra e libertà si è concentrata sul conflitto in Ucraiana. Gli occhi del mondo sono fissi sul delicato processo di pace che coinvolge Stati Uniti, Ucraina e Russia. Con il conflitto in corso, si spera in una mediazione che porti alla fine delle ostilità anche se il recente colloquio tra Donald Trump e Volodimir Zelensky fa mal sperare.

Prima serata, ascolti tv del 24 marzo: Champagne – Peppino di Capri vince su tutti

Su Rai 1 Champagne – Peppino di Capri incolla al piccolo schermo 4.240.000 spettatori pari al 25.1% di share. Su Canale5 il Grande Fratello ha conquistato 2.049.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 il primo appuntamento con Obbligo o Verità intrattiene 679.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Spider-Man – Far From Home è seguito da 1.188.000 spettatori (7.2%).

Su Rai3 Lo stato delle cose segna 671.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 755.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Torre di Babele interessa a1.194.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 348.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 367.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time, dati del 24 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 4.891.000 spettatori (23.7%), mentre Affari Tuoi raduna 5.934.000 spettatori (28.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.052.000 spettatori pari al 14.5%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 440.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.556.000 spettatori (7.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.177.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.495.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.053.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 871.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.952.000 spettatori (9.2%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 400.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 480.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.277.000 spettatori pari al 24.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.856.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.946.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.107.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 la partita di calcio Under 21 – Italia-Danimarca totalizza 491.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 470.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 778.000 spettatori (4.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.541.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 995.000 spettatori (5.1%) e Fin Che la Barca Va sigla 945.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa appassiona 850.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 300.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 la prima puntata di Casa Contro Casa conquista 299.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 385.000 spettatori con il 2.2%.