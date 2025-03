Obbligo o verità, il talk show con Alessia Marcuzzi: ospiti e quando va in onda la prima puntata

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare protagonista con un nuovo talk show che si propone di conquistare la prima serata di Rai 2. Lunedì 24 marzo debutta Obbligo o verità, il programma che promette di mixare risate, confessioni e momenti imprevedibili.

Ispirato al celebre party game a cui tutti abbiamo giocato almeno una volta, il format prende spunto dall’originale francese Action ou Vérité. Scopriamo insieme come funziona e chi sono i primi ospiti.

“Obbligo o verità”, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi arriva nella prima serata di Rai 2 come conduttrice di Obbligo o verità, un talk show in cui, attorno a un tavolo, si alterneranno ospiti provenienti da mondi diversi in una formula semplice ma efficace: tra domande scomode e prove esilaranti, le personalità invitate saranno chiamate a mettersi in gioco come mai prima d’ora. L’obiettivo? Creare un’atmosfera leggera, ma anche ricca di spunti di riflessione, grazie a conversazioni spontanee e imprevedibili.

Con ospiti sempre diversi, il programma si configura come un momento ricco di confronti inaspettati tra racconti personali, momenti di comicità e dibattiti che potrebbero prendere pieghe imprevedibili. Ogni ospite è chiamato a portare sul tavolo il proprio punto di vista, con l’inevitabile obiettivo di mettersi in gioco in prima persona.

Al centro del programma c’è ovviamente il gioco Obbligo o verità, di cui lo show prende il nome, in cui un partecipante, scelto casualmente, dovrà affrontare una scelta: rispondere con sincerità a una domanda scomoda o sottoporsi a un obbligo pensato su misura per lui o lei. Il tutto con un mix di divertimento e provocazione che potrebbe rivelare lati inediti dei protagonisti.

Tra i momenti più attesi, poi, quello del Solo tu, in cui un ospite prescelto viene sottoposto a una raffica di domande e sfide personalizzate, pensate per scavare più a fondo nella sua storia e nella sua personalità. Un’occasione per scoprire aspetti sorprendenti e, perché no, qualche segreto mai rivelato prima.

“Obbligo o verità”: gli ospiti della prima puntata

Già dalla prima puntata, in onda lunedì 24 marzo, Alessia Marcuzzi è pronta ad accogliere un cast variegato e tutto da scoprire. A mettersi in gioco Asia Argento, accompagnata dalla figlia Anna Lou avuta dall’amore con Morgan, ma anche Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni e Max Felicitas.

A loro si aggiungono Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile. A rendere il tutto ancora più esplosivo, la partecipazione speciale del comico Herbert Ballerina.

Dove e quando vedere la prima puntata di “Obbligo o verità”

Per chi non volesse perdere il nuovo show di Alessia Marcuzzi, l’appuntamento con la prima puntata di Obbligo o verità, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle, è fissato per lunedì 24 marzo in prima serata su Rai 2 e RaiPlay.

Per Alessia Marcuzzi si tratta di un ritorno attesissimo: dopo il successo di Boomerissima e la co-conduzione della finale di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, l’amatissima conduttrice si prepara a conquistare il pubblico con un nuovo show tutto suo.

La domanda rimane una: la prima puntata regalerà una serata di verità scomode o di obblighi esilaranti?