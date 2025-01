Ascolti tv del 22 gennaio, Pierfrancesco Favino in competizione con Claudio Bisio

Fonte: IPA Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

La serata televisiva di mercoledì 22 gennaio ha visto come grande protagonista Pierfrancesco Favino, interpretare Bettino Craxi nel film Hammamet in onda su Rai 1. Canale 5 ha risposto con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al timone di Zelig.

La bravura di Favino è inarrivabile come protagonista di Hammamet, su Rai 1. Il film di Gianni Amelio che racconta, fra realtà e invenzione, gli ultimi mesi di vita di un uomo fra i più potenti e controversi del recente passato italiano. Rifugiato in Tunisia per non essere arrestato, Craxi riceve, nella casa di Hammamet, la visita di Fausto, figlio di un suo ex braccio destro. Il ragazzo inizialmente intende ucciderlo, ma finisce per filmarlo mentre racconta la propria vita, politica e non solo. Intanto, sua figlia vorrebbe convincerlo a tornare in Italia per farsi curare, ma l’ex Presidente del consiglio non ne vuole sapere.

Su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento settimanale con Chi l’ha visto? dove Federica Sciarelli ha cercato di fare luce sul caso di fare luce sul caso di Katia Palagi partendo dal suo cellulare, dai numeri che lei chiamava e che la chiamavano in continuazione per chiederle altri soldi. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per truffa e istigazione al suicidio.

Canale 5 invece ha proposto Zelig, capitanato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, una coppia più che consolidata. Sul palco dell’Arcimboldi si sono alternati Vincenzo Albano, Max Angioni, Francesco Migliazza, Virgigno, Lunanzio, Antonio Ornano, Aurelio Sechi, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Nikolas Albanese, Raul Cremona, Panpers, Corinna Grandi, Elianto, Oblivion, Senso d’Oppio e Andrea Di Marco. Ospite della serata è stata Anna Danesi.

Su Rete 4 Mauro Giordano a Fuori dal coro ha dato ampio spazio a un reportage sulle serate milanesi.

Prima serata, ascolti tv del 22 gennaio: vince Zelig contro Hammamet

Su Rai 1 Hammamet incolla al piccolo schermo 2.077.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Zelig vince con 2.465.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 la serie Ritorno in Paradiso intrattiene 710.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire The Bad Guy segna 229.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio, e 126.000 spettatori con l’1.3%, nel secondo episodio.

Su Italia1 il film John Wick è seguito da 1.218.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.629.000 spettatori e il 10%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 774.000 spettatori (5.7%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 749.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 l’incontro di Champions League Paris Saint-Germain – Manchester City ottiene 982.000 spettatori con il 5%. Sul Nove Colpevole d’innocenza raduna 465.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time, dati del 22 gennaio: De Martino supera il 30% di share

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.019.000 spettatori (24.1%) e Affari Tuoi 6.434.000 spettatori (30.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da 485.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.528.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.380.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.544.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.059.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 887.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.787.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 Champions League Live ha interessato 359.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 587.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.415.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.976.000 spettatori pari al 27.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.409.000 spettatori (17.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.325.000 spettatori (19.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (532.000 – 3.9%), la serie colombiana Le Leggi del Cuore totalizza 300.000 spettatori con l’1.8%, nel primo episodio, e 317.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 498.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 738.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.539.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.236.000 spettatori (6.2%) e Caro Marziano Speciale sigla 1.205.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 La Promessa appassiona 899.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 318.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 402.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 408.000 spettatori con il 2.2%.