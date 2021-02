Oggi è un altro giorno, Barbara De Rossi si racconta: la figlia e l’amore per Simone

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Donna dal grande fascino e dal talento incredibile, Barbara De Rossi è stata ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone. L’attrice si è lasciata andare a dolcissimi ed emozionanti ricordi del passato, per poi raccontare qualche dettaglio sulla sua vita privata, parlando della figlia e dell’uomo che è tornato a farle battere forte il cuore.

Nel corso della lunga intervista ai microfoni della trasmissione di Rai1, la De Rossi è tornata indietro nel tempo ricordando la sua amata mamma Sofia, scomparsa quando era ancora troppo giovane: “Lei era un punto fermo, un posto sicuro. Crescere senza di lei l’ho affrontato con disorientamento”. Barbara aveva 25 anni quando sua madre è morta: “Ha avuto una lunga malattia, all’epoca non c’erano né le cure né l’informazione, non si parlava ancora di prevenzione. Scoprì di avere un tumore, si curò per 5 anni e alla fine il cancro se la portò via”.

Ma della sua giovinezza l’attrice ha anche molti ricordi felici: “Sono stata sempre la più coccolata, essendo la più piccola di casa” – ha rivelato – “Ma sono sempre stata anche un maschiaccio, essendo cresciuta insieme ai miei due fratelli e ai loro amici”. Da adolescente, ha avuto inizio la sua brillante carriera – sempre sotto l’occhio attento di suo padre, che non l’ha mai persa di vista per un solo istante.

Dopo aver recitato in moltissimi film ed essere diventata uno dei volti più famosi del mondo dello spettacolo italiano, Barbara De Rossi ha guidato per alcuni anni la trasmissione Amore Criminale, occupandosi di violenza sulle donne. Un tema che ha sempre sentito molto vicino, alla quale ha dedicato tutta se stessa. Sul suo passato sentimentale, però, ha preferito non sbottonarsi troppo: “Sono una donna che ama molto, ma ho anche amato troppo. Di bugie ne ho subite una vagonata, credo di aver incontrato almeno un paio di mentitori seriali. E un tradimento non l’ho perdonato”.

Serena Bortone ha voluto regalare una bellissima sorpresa alla sua ospite, con un videocollegamento in diretta con Simone Di Pasquale: accanto a lui, la De Rossi ha affrontato la difficile sfida di Ballando con le Stelle, nell’edizione del 2010, aggiudicandosi la terza posizione. “Fare Ballando è stato molto terapeutico” – ha ricordato – “Nonostante io abbia fatto ginnastica artistica e abbia una padronanza notevole del mio corpo, negli anni ci si dimentica un po’. E poi in quel periodo ho perso 20 kg“.

Infine, Barbara De Rossi ha affrontato uno dei capitoli più importanti della sua vita. Allo specchio, ha raccontato i suoi grandi amori. Da un lato c’è sua figlia Martina, nata nel 1995 dal suo amore per il coreografo serbo Branko Tesanovic: “Lei è figlia unica e io sono una mamma estremamente presente. Da due anni viviamo lontane, ma io ci sono e lei potrà contare su di me per tutta la vita”.

Dall’altro lato c’è l’uomo che l’ha fatta innamorare di nuovo: si chiama Simone Fratini, ed è un ex modello ed imprenditore fiorentino. “Ha 50 anni, è un po’ più piccolo di me” – ha svelato Barbara, parlando di colui che la affianca ormai dal 2015 – “Sono entrata nella sua azienda, ci siamo visti e ci siamo parlati tanto. Non ci siamo più mollati. È un uomo che ha vissuto tantissimo, e proprio come me aveva voglia di fermarsi”.