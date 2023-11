La volta buona, Barbara De Rossi: “Ho subito maltrattamenti. Ne sono uscita per mia figlia”

Fonte: IPA Barbara De Rossi

Barbara De Rossi ha ricordato in televisione uno dei momenti più difficili della sua vita. In passato ha subito maltrattamenti da parte di un ex compagno. L’attrice ne ha parlato con Caterina Balivo a La volta buona su Rai1. Ha dunque menzionato la sua esperienza in modo da poter essere d’aiuto. “Io non ho capito subito. Solo quando l’umiliazione, le botte, sono diventate tali da demolire il sentimento”, ha ammesso la De Rossi, rammentando quel periodo tutt’altro che semplice. Poi un monito a tutte le donne che magari stanno attraversando la stessa situazione: “Subire maltrattamenti non è una vergogna. La vergogna la fanno venire gli altri”.

Barbara De Rossi racconta in tv dei maltrattamenti subiti

“Conosco il maltrattamento. Ho avuto la disgrazia, perché è una disgrazia, di subirlo. – ha esordito Barbara De Rossi a La volta buona di Caterina Balivo – Si comincia con l’amore e quando si ama si innescano una serie di meccanismi. Noi non abbiamo la capacità di vedere subito chi abbiamo di fronte. L’innamoramento è un filtro potentissimo che ti annebbia la vista“. L’attrice ha evidenziato: “La donna, purtroppo, prima di reagire ha bisogno di cadere. La donna reagisce quando demolisce il sentimento dentro di se”.

“All’inizio una donna tende a sopportare, a giustificare, poi dipende dalla croce rossa che si ha in fronte. Io ero una donna dalla grande croce rossa – ha aggiunto Barbara De Rossi – Oltre al fatto di essere una persona estremamente sentimentale e quando capita questo è davvero complesso uscirne fuori”. “Ma tu ti vergognavi di avere un amore malato?”, ha così chiesto la conduttrice Caterina Balivo. “Ma io non l’ho capito subito”, ha fatto notare la De Rossi, “l’ho capito quando l’umiliazione con le botte e le offese sono diventate talmente intollerabili da demolire il sentimento”.

Da qui Barbara De Rossi ha voluto ribadire: “Subire un maltrattamento non è una vergogna, la vergogna ce la fanno sentire gli altri. Certe persone sono talmente brave a manipolare che ti fanno sentire inadeguata, lavorano sui punti deboli. Io mi sono sentita inadeguata, soprattutto sull’età (l’ex compagno era più giovane dell’attrice, ndr)”. L’artista si è vista minare le proprie certezze e il proprio valore, tanto da parlare di “meccanismi micidiali”.

“Con me non è stato possibile isolarmi però è stato fatto un lavoro di grande distruzione. Volontà di voler distruggere le mie sicurezze. Pensa invece ad una persona che non ha la mia stessa struttura alle spalle, di reggere certe richieste. Si isola, lui diventa l’unico punto di riferimento. Via il lavoro, via la famiglia, le amiche. E poi ti mangia, ti distrugge, spesso ti ammazza. È lì che c’è bisogno dello Stato, delle istituzioni, delle scuole”.

Come è riuscita Barbara De Rossi ad uscire da questa terribile situazione? “L’idea di mia figlia. È stata una spinta fortissima ad uscire. Non è stato facile però ci sono riuscita piano piano. Quello che dovrebbero fare le persone: cercare qualcuno con cui parlare. Io non avevo tante persone con cui parlare perché mi vergognavo. Io, Barbara De Rossi, che viveva una cosa del genere. Mia figlia, per fortuna, l’ha scoperto dopo”.

Chi è Martina, la figlia di Barbara De Rossi

Martina Tesanovic, 28 anni, è l’unica figlia di Barbara De Rossi. È nata dal matrimonio tra l’attrice e il coreografo serbo Branko Tesanovic. I due sono stati sposati dal 1995 al 2010. Martina studia Psicologia ed è molto legata alla madre, tanto da aver tatuato la lettera B sul suo corpo. La Tesanovic ha un ottimo rapporto anche con Simone Fratini, l’attuale compagno della De Rossi.