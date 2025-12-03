Il profumo più amato dalle donne è finalmente in sconto, un'essenza magnetica, femminile e sensuale che non passa mai inosservata

iStock Un tocco magnetico e sensuale in super offerta

C’è una notizia che non vedevate l’ora di ricevere, ma eccola qui, il profumo più desiderato e amato dalle donne è finalmente in sconto e questo è il momento giusto per approfittarne e per acquistarlo (anche in vista delle feste). Una fragranza elegante, misteriosa, mistica, che fa impazzire chi lo indossa ma molto di più chi lo percepisce. Insomma, un profumo che non passa inosservato, Alien di Mugler. Un profumo iconico, almeno tanto quanto la sua boccetta viola ametista che trasmette fascino e magnetismo prima ancora di aprirla.

Alien Eau de Parfum di Mugler, il profumo da avere ora

Una fragranza solare ma anche misteriosa, avvolgente e che si rivela piano piano, lasciando trasparire il carattere forte di chi la indossa e il potere del vostro essere donna. Un profumo che è un mix perfetto di magnetismo, femminilità e sensualità in gocce, dalla miscela elegante e che inebria i sensi.

Ma perché Alien Eau de Parfum di Mugler è un profumo così senza tempo, amatissimo dalle donne e che non smette mai di piacere. Perché ci sono essenze che grazie alla loro composizione sanno essere eterne e questa è una di loro. Una fragranza floreale, ambrata e legnosa, realizzata con gelsomino sambac, chasmeran e ambra bianca.

Com’è fatta l’essenza di Mugler

Un mix di sentori e di vibrazioni impossibili da non amare all’istante. E in cui si percepiscono distintamente le tre note olfattive principali:

una nota solare data dall’accordo di Gelsomino Sambac.

una nota misteriosa che arriva dal profondo Legno di Cashmere.

e una nota avvolgente che arriva dall’accordo di Ambra Bianca.

E che insieme formano questa essenza che non lascia nulla al caso, che avvolge chi la indossa e che inebria i sensi di chi la percepisce. Una fragranza enigmatica e sensuale, che valorizza a pieno chi la indossa e che trasmette carattere, sicurezza e femminilità.

Come usare il profumo magnetico Alien di Mugler

Ma come si usa al meglio questa essenza così particolare e magnetica? Senza esagerazione, che è poi la parola chiave per ogni profumo che voglia farsi percepire ma senza essere invasivo. Il profumo Alien Eau de Parfum di Mugler, si può vaporizzare ogni volta che si desideri, che si prima di uscire al mattino o prima di una serata fuori, avendo cura di tenerlo a circa venti centimetri dal corpo ma avere la corretta distribuzione e concentrazione di profumo.

Se poi volete avere una maggior durata e intensità, dovrete scegliere i punti giusti in cui vaporizzarlo. Per esempio spruzzandolo nell’aria e passandoci dentro, in modo che la nuvola di profumo vi avvolga in modo uniforme, o anche applicandolo sui punti caldi del corpo, come collo, polsi e la piega del braccio. E garantendovi un effetto che si senta e che non passo inosservato ma senza essere insistente o troppo incisivo, come una carezza delicata ma piena di emozioni che tocca le corde più profonde di chi la riceve.

