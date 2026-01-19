Il Blue Monday è la giornata più triste dell’anno, per affrontarla al meglio con il giusto carico di energia ci sono profumi che ci trasmettono subito il buonumore

iStock I profumi che mettono allegria e allontanano il Blue Monday

Il lunedì per molti è una giornata faticosa, ma ne esiste uno che quasi per tutti è considerato quello più triste dell’anno. Con le vacanze di Natale ormai alle spalle e le giornate ancore grigie e fredde, il terzo lunedì di gennaio è diventato ormai noto come Blue Monday. Se siete già rassegnate a trascorrere queste 24 ore malinconicamente c’è un segreto per superarle al meglio ed è quello di circondarci di fragranze rilassanti e che trasmettono il buonumore. Sì, perché basta annusare la delicatezza della rosa, la dolcezza della vaniglia o la frizzantezza degli agrumi per stare meglio. Online potete trovare una vasta gamma di profumi che vi faranno sentire più felici e scacciare la tristezza del Blue Monday.

Panier des Sens è il profumo del buonumore e della calma

Contro la malinconia del Blue Monday una delle fragranze assolutamente da provare è la rosa che ha il potere di infondere calma e tranquillità oltre ad essere l’incarnazione della femminilità. Tra i profumi del buonumore che vi consigliamo c’è quello di Panier des Sens, delicato e avvolgente. Completato da note leggermente cipriate è l’eau de parfum da usare tutto l’anno se volete un caldo abbraccio.

Parfums Saphir alla vaniglia ci regala un profumo del buonumore e gourmand

Le fragranze gourmand sono diventate sempre più popolari, tra le note più rappresentative c’è la vaniglia. Parfums Saphir ha racchiuso nella sua boccetta proprio questa fragranza che è una coccola dolcissima, ideale per affrontare il Blue Monday perché evoca ricordi felici. La fragranza persistente una volta indossata vi accompagnerà per tutta la giornata.

Contro il Blue Monday ci vuole l’energia degli agrumi di Calvin Klein One

Freschi e frizzanti, gli agrumi come il pompelmo, l’arancia e il limone sono l’antidoto ideale anti Blue Monday. Il profumo del buonumore è quello che riesce a racchiudere tutti questi elementi in una sola boccetta. A farlo ci ha pensato Calvin Klein con il suo iconico CK One, un profumo unisex che è diventato il marchio del brand. Il mix di bergamotto, tè verde, insieme alla violetta e alla rosa rendono la fragranza vibrante donando quella sferzata di energia di cui abbiamo bisogno per affrontare il lunedì più triste dell’anno.

Le note legnose di Alien di Mugler ci danno conforto

Tra le note che un profumo del buonumore e anti Blue Monday deve assolutamente avere ci sono quelle legnose. Morbide e piene, ci trasmettono un senso di calore che scalda il cuore, sensazione che proverete immediatamente indossando Alien di Mugler. Una delle fragranze più famose del brand è perfetta da indossare tutto l’anno perché la combinazione tra ambra, gelsomino sambac e chasmeran fanno dell’eau de parfum una fragranza femminile e sensuale.

Embrace di Vera Wang alla lavanda è il profumo del buonumore e della serenità

Il fiore della lavanda è utilizzato da sempre per le sue proprietà calmanti, necessarie per affrontare il Blue Monday e che ritroviamo all’interno di Embrace di Vera Wang. La lavanda è la nota di cuore insieme alla tuberosa, inoltre si sposa perfettamente con il mandarino e con la vaniglia e il cacao, tutte fragranze di carattere ma delicate che ci infondono la giusta serenità per affrontare questo lunedì così particolare.

