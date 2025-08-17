Laminazione istantanea a casa con 10 euro con l’acqua magica di cui tutti parlano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Donna con capelli belli

La laminazione istantanea a casa? Costa meno di 10 euro e puoi farla in pochissimi minuti, regalandoti capelli morbidi, idratati e nutriti, senza dover attendere il periodo di posa. Il segreto è un prodotto di cui tutti parlano è che è diventato virale su Instagram e TikTok. Si tratta dell’Acqua Magica di Cielo Alto, un trattamento post shampoo che promette dei risultati eccellenti (e li mantiene).

Adatto per tutti i tipi di capelli, questo balsamo lamellare istantaneo idrata e nutre la fibra capillare, non appesantisce e dona un effetto glossy sorprendente. Questo trattamento levigante ha una formulazione avanzata e leggera che consente di non appesantire i capelli e non rilascia dei residui fastidiosi. Dona un boost di nutrimento e idratazione, lavorando e agendo direttamente sulla struttura interna del capelli.

La magia? Il prodotto trasparente a contatto con l’acqua diventa bianco, assumendo un aspetto cremoso. La resa è istantanea e i tempi di posa del balsamo – come anticipato – sono azzerati. Puoi applicarlo sui capelli bagnati, per districarli e renderli morbidi, oppure puoi usarlo sui capelli asciutti, donando leggerezza e rendendo semplice lo styling.

Liquido lamellare istantaneo Cielo Alto Balsamo dopo shampoo illuminante e levigante

Ma quali sono i benefici della laminazione istantanea e perché se ne parla così tanto? Questo trattamento aiuta a riparare e lisciare la fibra capillare, donando un effetto “a specchio” e aiutando a ridurre il crespo. La laminazione infatti liscia la cuticola, riempiendo la porosità del capello, aumenta la brillantezza, donando un aspetto brillante e lucido, inoltre consente di controllare l’umidità, creando una barriera protettiva. Infine protegge la fibra capillare dagli agenti esterni come inquinamento e calore.

Da subito i capelli risultano più brillanti e lisci, facili da pettinare e maggiormente gestibili. Consente di riparare i danni provocati da umidità e calore, soprattutto dopo una giornata al mare, rendendo la chioma più resistente e forte, in salute.

Come fare la laminazione istantanea con Acqua Magica di Cielo Alto

Come si realizza la laminazione istantanea con Acqua Magica di Cielo Alto? Dopo lo shampoo tampona i capelli con un asciugamano in cotone per eliminare l’eccesso d’acqua. Poi spruzza il prodotto, applicandolo ciocca per ciocca, sempre sulle lunghezze e sulle punte. Una volta terminato massaggia per alcuni secondi sino a quando il prodotto trasparente non si trasformerà in una crema leggera. A questo punto, in base alle tue esigenze, potrai riapplicare nuovamente il prodotto, tornando a massaggiare sino alla comparsa di crema. Lascia agire per qualche minuto, poi risciacqua la chioma con cura e procedi con l’asciugatura che realizzi sempre.

Liquido lamellare istantaneo Cielo Alto Balsamo dopo shampoo illuminante e levigante

In alternativa puoi usare Acqua Magica di Cielo Alto anche sui capelli asciutti, per renderli maggiormente districabili, evitare i nodi e l’effetto crespo. Pettina i capelli asciutti, dividendoli in sezioni. Poi spruzza il prodotto sia sulle lunghezze che sulle punte, massaggiando con delicatezza. Continua a massaggiare sino a quando il prodotto non si sarà assorbito e avrai i capelli leggeri e levigati, con una lucentezza effetto specchio.

Sconti, offerte imperdibili e must have beauty: trovi tutte le ispirazioni per lo shopping nel nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.