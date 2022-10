Genderless wardrobe: ecco 4 capi da rubare al tuo ragazzo!

Fonte: Getty Images 4 capi da rubare al tuo ragazzo e indossare ogni giorno

Indossare qualche capo prendendolo in prestito dal guardaroba del vostro ragazzo è super cool! L’importante però è sapere come portarlo perché il look sia chic e non kitsch. Ecco qualche idea per voi.

Premessa

Ovviamente se non avete il fidanzato, potete tranquillamente andare a pescare dall’armadio del papà, del fratellone, oppure di qualche zio o amico più grande! Altra alternativa: potete selezionare i vostri capi nell’area uomo di un negozio vintage o second hand: vi assicuro che la scelta è amplissima!

La camicia

La camicia over è perfetta in qualunque colore: bianca (stupenda), ma anche azzurra, oppure in fantasia: a righe, a quadri, in microfantasia… l’importante è che il fit sia morbido, quindi meglio se ne trovate una senza pinces sulla schiena. La spalla scesa e le maniche ampie vi daranno un tocco super street style. Potete abbinarla con un paio di jeans dal taglio regular non troppo abbondante e sneakers chiare, lasciandola fuori. In alternativa, potete legarla in vita usando uno dei tanti tutorial che potete trovare su Pinterest o YouTube.

I jeans

I jeans con vestibilità over sono super cool. Considerate però che i jeans tagliati sulla fisionomia maschile vestono in modo diverso rispetto a quelli da donna: voi quindi li riempirete in modo diverso. Fate perciò attenzione che non siano troppo over, che il cavallo non cada troppo, e che, soprattutto, l’orlo non strascichi a terra (rovinereste il pantalone). Come ovviare? Per farli stare su, una semplice cintura sarà l’ideale. Anche un foulard colorato va benissimo! Quanto all’orlo e alla lunghezza, risvoltateli: non c’è niente di peggio che calpestare i propri (in questo caso sono pure altrui!) pantaloni.

Gli occhiali da sole

Tra gli accessori che potete rubare alla vostra dolce metà e in generale che potete prendere in prestito dal guardaroba maschile, gli occhiali fanno la parte del leone! I calibri maschili sono leggermente più grandi, rispetto a quelli femminili e vi daranno quel tocco di coolness in più, senza contare che i modelli maschili sono spesso perfetti anche sui visi femminili. Fate solo attenzione che le aste non siano troppo larghe rispetto al vostro viso, altrimenti gli occhiali cadranno. Se hanno i naselli, potete ovviare alla cosa stringendoli un pochino!

L’orologio

Oltre agli occhiali, un altro accessorio genderless è senza dubbio l’orologio! Su un polso femminile, un orologio maschile risulta grande… e molto molto cool! Per me, il massimo dello stile è portarlo con la sopra citata camicia, preferibilmente bianca, con polsino risvoltato, jeans dal taglio regular e sneakers bianche o, meglio ancora, mocassini, anche chunky. Sulle spalle un teddy bear coat sarà perfetto!