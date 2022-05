Nate con la camicia? Sì, e anche super cool!

La camicia è un capo immancabile nel guardaroba primaverile, ma anche in quello estivo: vi basta arrotolare le maniche a portarla sbottonata anche sopra ad un crop top e potete usarla come alternativa comoda e chic al posto del solito giubbino o del pullover sulle spalle! Ma quali sono i modelli da tenere sott’occhio? Eccone qui alcuni!

La camicia in fantasia

Una camicia in fantasia è un’ottima idea per cominciare a sentirci in modalità vacanze fin da subito! potete abbinarla annodata sopra ad un paio di jeans, ma anche con una gonna al ginocchio e un paio di sandali, anche chunky.

Ti piace? Puoi acquistarla online qui.

La camicia bianca

La camicia bianca per me è un classico: nell’armadio ne avrò almeno una decina, accumulate nel corso degli anni e tutte troppo belle per potermene separare. Potete abbinarla con i vostri shorts preferiti, ma anche portarla con una mini coloratissima!

Puoi acquistarla online qui.

La camicia con le rouches

Le rouches sono così romantiche… ma non vuol dire che dobbiate per forza indossare una camicia con le rouches in modalità bon ton! Rendetela rock con un paio di shorts in denim neri o grigi e con bijoux silver magari con piccole borchie. Se le gambe sono il vostro punto di forza, completate il look con un paio di anfibi neri.

Puoi acquistare qui questa camicia online.

La camicia in denim

La camicia in denim è un po’ come la camicia bianca: non si può stare senza! Da portare con un crop top e shorts in felpa oppure sopra ad un abitino girly per renderlo più sportivo. D’estate poi potete sostituirla alla giacca in jeans, ottenendo un look più fresco e casual!

La camicia in Sangallo

Io sono pazza del Sangallo! È così romantico e chic… ma ovviamente potete indossare la vostra camicia in Sangallo anche in versione rock e street style scegliendolo coloratissimo e completando il look con un paio di sneakers. Converse All Star, Vans, ma anche un paio di Air Jordan saranno perfette!