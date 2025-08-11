Chiara Ferragni sta trascorrendo gran parte della sua estate a Ibiza con Leone, Vittoria e gli affetti più cari: l'abito crochet è un sogno

IPA Chiara Ferragni a Ibiza

Chiara Ferragni è a Ibiza, e lì rimarrà ancora per una settimana, ha raccontato ai suoi followers: tra “cose da mamma”, lunghe passeggiate, pomeriggi di gioco e svago e tanto mare, il tutto in bikini h24, senza trucco e i capelli selvaggi, al naturale, non è mancato qualche momento super glamour.

Chiara Ferragni, l’abito crochet a Ibiza incarna il lusso della comodità

Continua il magico soggiorno alle Baleari di Chiara Ferragni: una vacanza da mamma, come lei stessa ha raccontato ai suoi followers, meravigliosamente trascorsa in compagnia di Leone, Vittoria, una manciata di cari amici e una dolcissima compagnia. A gran sorpresa con lei ci sarebbe infatti anche il compagno Giovanni Tronchetti Provera.

Si dice che i due siano ritornati insieme, dopo essere stati avvistati nuovamente l’uno di fianco all’altra nelle ultime settimane, tra Forte Dei Marmi e Como, in seguito al periodo di crisi che li aveva allontanati. Se a dividerli erano state pressioni e diffidenze, alla fine a vincere è stato l’amore e adesso intendono procedere con massima cautela.

È intenzionale, dunque, la sua assenza — proprio come quella dei figli — nel carosello di foto ricordo recentemente postato su Instagram dall’imprenditrice digitale.

IPA

Grande protagonista dell’album, con le acque cristalline dell’isola e la natura a far da sfondo, il glamour: impossibile non notare il lungo abito crochet che la regina delle Influencer ha scelto di indossare, tra comodità e lusso. Che in fondo, oggi, coincidono.

Si tratta di un modello lungo sino ai piedi, il Laura dress del brand Andrea Almeida, per essere precisi, marrone cioccolato e dotato di spalline sottili finemente decorate: i ricami sono gli stessi si vedono abbracciare la silhouette dall’alto al basso, insieme a motivi floreali nei toni del rosso, dell’arancione e dell’écru. Qualche gioiello minimal dorato, un ciondolo turchese e degli immancabili sandali bassi a infradito completavano il look in coerenza.

Chiara Ferragni a Ibiza con i figli: “Sono così grandi, vorrei che li vedeste”

Come facilmente si evince dagli scatti a comporre l’album con le foto ricordo, nella vacanza ad Ibiza Leone e Vittoria sono una presenza preponderante, seppur silenziosa: “A Ibiza sto facendo cose da mamma, sono stata al mare: è fantastico, senza trucco, solo con i capelli naturali e un bikini con le trecce”.

Poi, riferendosi ai figli, ha aggiunto: “Vorrei che li vedeste, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me. Usciamo a cena ogni sera con i nostri amici e gli altri bambini. È fantastico”.

Dai riflettori costantemente puntati agli scatti di schiena, sino ai volti pixelati: la scelta di Chiara Ferragni e Fedez di non esporre più Leone e Vittoria sui loro social ha scatenato in chi guarda reazioni opposte: se da un lato c’è il sollievo da parte di chi ha sempre appoggiato la battaglia per la tutela dei minori online, dall’altro regna lo scetticismo. Sono in molti ad essere convinti che tutto questo sia dettato esclusivamente dalle circostanze — la separazione e il divorzio, ufficializzato il 23 luglio — più che dalla reale volontà di salvaguardare i bambini effettivamente per il loro bene.