Mira Awad, chi è la cantante palestinese ospite alla prima serata di Sanremo 2025

Mira Awad è attesa come ospite insieme a Noa al Festival di Sanremo 2025 per la prima serata: chi è l'artista, la biografia e la carriera

Fonte: Ansa Noa e Mira Awad

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ospita un duetto di pace, tra la cantante israeliana Noa e la palestinese Mira Awad. All’Ariston, nella serata dell’11 febbraio 2025, le artiste propongono una versione di Imagine di John Lennon “in più lingue”. Insieme a Noa, Mira Awad ha rappresentato Israele per l’Eurovision Song Contest 2009: ripercorriamo la sua carriera.

Chi è Mira Awad: la biografia e la carriera

Mīrā ’Anwar ‘Awaḍ (i suoi genitori sono un medico arabo-palestinese cristiano a una bulgara cristiana) è nata a Rameh l’11 giugno 1975, è una delle artiste, attrici, autrici e attiviste palestinesi con cittadinanza israeliana più note al mondo. Ha iniziato ben presto a studiare musica, precisamente alla scuola di jazz e musica contemporanea Rimon di Ramat HaSharon. Si è formata professionalmente partecipando a diversi workshop sull’improvvisazione, non solo in Israele ma anche nel Regno Unito, per poi proseguire gli studi presso il Body Theatre School.

Il debutto arriva con la serie televisiva Arab Labor, per poi prendere parte al film The Bubble di Eytan Fox. Oltre a farsi conoscere come attrice, si fa apprezzare come artista, cantando le colonne sonore dei film Forgiveness e Il giardino di limoni – Lemon Tree. La collaborazione con Noa (pseudonimo di Achinoam Nini), artista israeliana, è di lunga data: nel 2002, hanno cantato insieme una versione della canzone dei Beatles, ovvero We Can Work It Out.

Mira Awad prende parte nel 2006 al musical del romanzo in versi di Maya Arad, ovvero Un altro posto, una città sconosciuta. Nel 2009, rappresenta l’Israele all’Eurovision Song Contest 2009 insieme a Noa. Le due artiste hanno pubblicato un album insieme, There Must Be Another Way. L’impegno profuso di Noa e Mira Awad le ha portate a vincere il Premio per la Pace Haviva Reik da Givat Haviva: si sono sempre spese con il grande sogno di portare al dialogo la popolazione israeliana e palestinese.

Il duetto con Noa a Sanremo 2025

“Vogliamo proporre al pubblico il sogno di una realtà diversa. Possiamo avvicinarci alla pace. Non possiamo portare la speranza, ma possiamo ispirarla: israeliani e palestinesi possono sperare che la loro realtà cambi”. L’11 febbraio 2025, al Teatro Ariston, va in scena il Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti: per la prima serata, insieme a lui sul palco, anche Antonella Clerici e Gerry Scotti alla co-conduzione.

Tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2025, oltre a Jovanotti, la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad: a loro il “compito” di portare un importantissimo messaggio di pace per il Medio Oriente. Il duo canta Imagine di John Lennon. “Non abbiamo riscritto Imagine, l’abbiamo solo tradotta: la prima strofa in ebraico, la seconda in arabo, poi canteremo in inglese e inseriremo alcune parti in italiano nel mezzo”.

Noa e Mira Awad hanno preso parte al Radio Tuck di Rtl 102.5 a Sanremo: “Mi piace molto la parte del testo che dice ‘No religion’, perché la religione è una cosa positiva, ma non quando diventa violenta, razzista o quando dà alle persone la licenza di uccidere. Come diremmo noi, la religione dovrebbe essere amore, inclusione e rispetto. Quindi sì, penso che dobbiamo andare avanti tutti con questi concetti: Paesi, religioni… dobbiamo essere tutti uno”.