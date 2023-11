Fonte: IPA Patrick Dempsey

Intensi occhi di ghiaccio, sorriso sornione e charme d’altri tempi: Patrick Dempsey è l’uomo più sexy del mondo. Ad eleggero, la rivista People, che lo ha incoronasto ‘sexiest man alive’ a 57 anni. Un riconoscimento importante, che ha colto un po’ di sorpresa l’attore statunitense: “Quando l’ho saputo ero completamente scioccato, e poi ho iniziato a ridere, pensavo fosse uno scherzo. Sono sempre stato la damigella d’onore” ha dichiarato con l’ironia che da sempre lo contraddistingue. Il merito della vittoria? Un fascino innegabile, certo, ma anche una serie di ruoli che lo hanno reso uno dei sex symbol più amati della sua generazione.

I ruoli più iconici di Patrick Dempsey

L’ambito titolo di ‘Uomo più sexy del mondo’ ha visto trionfare negli anni passati sex symbol come Brad Pitt, Bradley Cooper e Chirs Evans, ma per l’indimenticabile interprete di ‘Grey’s Anatomy’ si tratta della prima volta in assoluto, dopo essere arrivato secondo nel 2007: “Sono felice che sia successo in questo momento della mia vita. È bello avere un riconoscimento, mi dà la visibilità per usarlo per qualcosa di positivo” ha spiegato. Classe 1966, Patrick Dempsey è attore, filantropo e pilota di auto da corsa, ma il grande pubblico ha imparato ad amarlo grazie ai ruoli interpretati sul grande e piccolo schermo: ecco quali lo hanno reso un’icona di fascino senza tempo.

‘Grey’s Anatomy’ – Derek Shepherd

Pochi personaggi nella storia della serialità televisiva hanno avuto lo stesso impatto di Derek Shepherd in ‘Grey’s Anatomy‘. Vestendo il camice del ‘Dottor Stranamore’ in undici stagioni dello show, Patrick Dempsey ha fatto innamorare milioni di spettatrici nel mondo.

Fonte: IPA

Nei panni del chirurgo di successo del Seattle Grace Hospital, alle prese tra delicate operazioni ed una tormentata storia d’amore con Meredith Grey, l’attore statunitense ha messo in evidenza versatilità e un sex appeal impossibile da imitare. Dopo di lui, le corsie d’ospedale non sono più state le stesse.

‘Come d’incanto’ – Robert Philip

Svestiti i panni di medico incorruttibile, Dempsey ha vestito quelli di disilluso avvocato newyorchese innamorato di una principessa nel romantico ‘Come d’incanto‘, accanto ad Amy Adams. Divorziato e con una figlia di sei anni, l’uomo vede la sua vita stravolta dopo l’incontro con Giselle, catapultata nel mondo reale dal Paese fatato di Andalasia. Un moderno eroe romantico, diverso dai principi azzurri delle favole, che tutte vorrebbero incrociare sul proprio cammino. Con tanto di happy ending.

‘Un amore di testimone’ – Tom Bailey

Ancora una commedia romantica nella filmografia del bel Dempsey: ‘Un amore di testimone’. Questa volta è Tom Bailey, playboy incallito che si rende conto di essere innamorato della sua migliore amica, ormai prossima alle nozze. Testimone prescelto, Tom farà di tutto per sabotare le nozze della sua amata e coronare finalmente il suo sogno d’amore: riuscirà nella difficile impresa? Non spoleriamo nulla, ma resistere al fascino di Patrick può rivelarsi un’impresa molto ardua anche per la più fedele delle future spose…

Ferrari – Piero Taruffi

Un personaggio diverso dal solito, ma che si annuncia già iconico: nel biopic ‘Ferrari’, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, Patricke Dempsey veste i panni di Piero Taruffi. Il famoso pilota italiano vanta nel suo palmarès record e numerose vittorie in gare di automobilismo e motociclismo sportivo. Un uomo carismatico e fuori dagli schemi a cui, siamo certe, Patrick regalerà anche un sex appeal invidibiale.