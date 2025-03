Harrison Ford assente alla cerimonia degli Oscar 2025: il motivo di salute

Problemi di salute per l'attore, che non ha potuto presenziare alla cerimonia degli Oscar 2025

Fonte: Getty Images Harrison Ford

Harrison Ford non ha dovuto rinunciare all’incarico di presentatore agli Oscar 2025 per motivi di salute. Un suo portavoce ha fatto sapere che all’attore è stato diagnosticato l’herpes zoster, noto anche come fuoco di Sant’Antonio, motivo per cui si è visto costretto ad annullare la presenza prevista alla cerimonia.

La leggenda di Hollywood era uno dei nomi di punta della serata: Ford infatti avrebbe dovuto far parte del gruppo di presentatori che si sono alternati sul palco della cerimonia degli Oscar per affiancare l’attore e comico Conan O’Brien, alla sua prima esperienza in veste di presentatore.

Harrison Ford, perché si è assentato agli Oscar

Harrison Ford, leggenda di Hollywood e star di Indiana Jones, ha dovuto rinunciare all’incarico di presentatore alla cerimonia degli Oscar 2025 dopo aver scoperto di avere il fuoco di Sant’Antonio. A dare la notizia sono stati diversi media e, per primi, Entertainment Weekly e People. L’attore aveva ricevuto la diagnosi lo scorso 28 febbraio e per questo ha deciso che per quest’anno l’evento lo avrebbe visto da casa, a riposo, evitando – com’è consigliato in questi casi – contatti con altre persone.

Nonostante la malattia non sia pericolosa per la vita, è una patologia che può causare non pochi fastidi, tra i quali forti dolori e affaticamento, sintomi che rendono difficile affrontare un evento lungo e impegnativo come può essere la notte degli Oscar. La star di Hollywood durante la serata avrebbe dovuto premiare il vincitore di una delle 23 categorie cui è stata donata una delle famose statuette. Al suo posto gli organizzatori dell’evento hanno confermato la presenza di Mark Hamill, divo di Star Wars.

Fino a pochi giorni fa, Ford sembrava in perfetta forma: il 27 febbraio, in un’intervista a People, aveva parlato del suo lavoro su 1923, il prequel di Yellowstone, spiegando di essere ancora in grado di girare scene a cavallo senza problemi. Inoltre, era apparso sorridente e rilassato ai SAG Awards del 23 febbraio, dove aveva posato con la collega Wendie Malick.

Che cos’è l’Herpes Zoster

L’Herpes Zoster, il virus che ha colpito l’attore Harrison Ford, è conosciuto anche come “fuoco di Sant’Antonio”: si tratta di un’infezione virale causata dalla riattivazione del virus Varicella zoster, lo stesso che causa la varicella, più comune nei bambini.

Comporta un’eruzione cutanea dolorosa con vescicole che si presentano su un lato del corpo o del viso. Può provocare forti dolori neuropatici e, in alcuni casi, complicazioni gravi, come la nevralgia post-erpetica. Tale condizione è più comune negli adulti sopra i 50 anni, come nel caso di Harrison Ford, o nelle persone con sistema immunitario compromesso, come i pazienti oncologici, e può ricomparire anche a distanza di anni. Si stima che in Italia l’Herpes Zoster colpisca circa 150mila persone ogni anno.

L’infezione guarisce spontaneamente ma per contrastare i sintomi – che possono comprendere anche dolori brucianti, febbre, prurito, mal di testa, brividi e spossatezza – è possibile assumere farmaci antivirali, antidolorifici e antinfiammatori, applicazioni locali di gel a base di cloruro di alluminio.