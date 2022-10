Quanto costano davvero gli anelli di fidanzamento dei Reali: cifre pazzesche

Fonte: IPA Kate Middleton e il suo anello di fidanzamento

Gli anelli di fidanzamento reali della Duchessa del Sussex Meghan Markle, di Zara Tindall e della Principessa di Galles Kate Middleton sono alcuni dei gioielli più famosi e invidiati del mondo ma non tutti sanno – e forse neanche si immaginano – quale sia il loro vero valore.

In tanti, a occhio, hanno cercato di stimare quanto i “fidanzati reali” avessero per gli anelli di fidanzamento da dare in dono alle loro promesse spose e finalmente qualcuno c’è riuscito davvero.

Il franchise rivenditore di gioielli Jewellery Est 1897 ha infatti classificato gli anelli di fidanzamento reali più costosi in base al prezzo, e le loro cifre sono davvero pazzesche!

“Amore, quanto mi costi”: dalla Principessa Beatrice a Meghan Markle, quanto valgono il loro anelli?

Quando Edoardo Mapelli Mozzi ha fatto la proposta alla Principessa Beatrice di York si è presentato davanti alla fidanzata con una splendida gemma da 3,5 carati con un costo dichiarato di £ 78.000 (oltre 88.000 euro). Edoardo, inoltre, ha lavorato con il designer Shaun Leane per la realizzazione dell’anello dei sogni della sua futura sposa che è stato creato in 4 mesi.

La Regina Consorte Camilla ha invece ricevuto un bellissimo anello art déco dal re Carlo III. Il gioiello presenta un diamante taglio smeraldo di cinque carati al centro, con tre baguette di diamanti su ciascun lato. Un tempo l’anello apparteneva alla Regina Madre, la nonna di Carlo, e ha un valore di £ 100.000 (circa 114.000 euro).

L’abbagliante anello trilogy della Duchessa Meghan vanta un grande diamante centrale che il Principe Harry ha acquistato in Botswana ed è affiancato su entrambi i lati da due diamanti più piccoli che provengono dalla collezione personale della Principessa Diana. Si stima che solo l’incredibile gemma centrale da cinque carati valga £ 134.500 (oltre 153.000 euro). L’intero gioiello quindi potrebbe toccare il valore di quasi 200.000 euro!

Lo splendido anello di Zara Tindall regalatole dal marito Mike presenta un singolo diamante solitario su una fascia di platino divisa con diversi pavé di diamanti incastonati. Si pensa che la forma dell’anello sia stata scelta per non essere d’intralcio a Zara durante le sue gare a cavallo. Si stima che il valore dell’anello sia di circa £ 140.000 (quasi 160.000 euro).

Fonte: IPA

Da Lady D e Kate Middleton: il preziosissimo anello con zaffiro

Senza dubbio uno degli anelli di fidanzamento reali più famosi di tutti i tempi è quello che Carlo donò a Lady Diana, Principessa del Galles, la quale scelse personalmente lo zaffiro ovale da 12 carati protagonista assoluto del gioiello, reso ancora più scintillante dalla montatura che lo ha incorniciato in una coroncina di brillanti .

L’anello di Diana in realtà era stato lasciato in eredità al figlio Harry il quale, una volta saputo che il fratello era in procinto di chiedere la mano a Kate, glilo ha ceduto. Un gesto davvero bellissimo e forse oggi impensabile dati i rapporti tesi tra i due principi.

L’anello che oggi appartiene Kate Middleton vale £ 390.000 (circa 445.000 euro) ma in realtà se, per assurdo, fosse messo in vendita probabilmente verrebbe venduto a una cifra decisamente maggiore trattandosi di un gioiello che ha fatto la storia e che è appartenuto a uno dei personaggi più amati al mondo.